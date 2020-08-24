Son dakika haberi: Prof. Dr. Ateş Kara'dan anne babalara çok önemli uyarı: "2 yaşından küçük çocuklar asla ve asla..."

"2 YAŞINA KADAR OLAN ÇOCUKLAR ASLA VE ASLA MASKE TAKMAMALI"

İki yaşından küçük çocuklarda solunum sisteminin tam gelişmediğini ve dolayısıyla bu çocuklarda maske kullanımının çok tehlikeli olduğuna değinen Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara, "Çocuklarda maske için birkaç şeye dikkat etmemiz lazım. Bunların bir tanesi şu, çok küçük çocuklar yani özellikle 2 yaşın altındaki çocukların nefes alıp vermesi. Biz nefes alıp verirken aslında hem burnumuzu, hem ağzımızı istediğimiz zaman değişken olarak kullanabiliyoruz. Ama küçük çocuklarda, 2 yaşın altındaki çocuklarda ağız ve burun nefes alıp verme sistemi tam gelişmemiştir. Yani onlar genellikle nefesleri tek organ aracılığıyla alabiliyorlar. Bu da ya ağızlarından ya da burunlarından. O nedenle de özellikle o bölgeyi kapatacak, çünkü biz maske için şunu söylüyoruz, 'virüse karşı çektiğimiz bir duvar'. Ama bu aynı zamanda ağız ve burunun da önünü kapatan bir nesne olduğu için, küçük bebeklerde nefes almanın durmasına neden olabiliyor. O nedenle de biz biraz daha güvenli olalım diye bunu 2 yaşına kadar çekiyoruz. Diyoruz ki. Yani bebeklerimizi o şekilde korumamız lazım. Artı olarak bebeklerin yanına giderken bizim maske takmamız da onların korunması için çok önemli" şeklinde konuştu.

3-5 YAŞ GRUBU MASKE TAKABİLİR

Her çocuğun gelişiminin farklı seyrettiğini belirten Prof. Dr. Ateş Kara, "Eğer çocuk belirli fonksiyonları kazanabilmişse, bu durum şöyle, cümleyi uzun olarak kurabiliyor ve bu sırada da nefes alıp vermede sorun yaşamıyorsa, yemek yerken arada bir nefes almak zorunda kalmıyorsa, biz bunları fark edebiliyorsak o zaman artık bu çocukların maske takabileceğini, özellikle dış alanlarda kalabalık alanlara geçildiğinde maske takabileceğini söylememiz lazım. Biraz daha büyüdükten sonra da artık çocuklar çok rahat maske takabilirler. Bu yaşı da kabaca 3 ila 5 yaş olarak değerlendirebiliriz. O yaş grubunda maskeyi çok rahat takabilirler" ifadelerini kullandı.