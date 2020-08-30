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Ünlü manken ’in cezası onandı

The Queen of Eurasia yarışması birincisi , iş adamlarına tuzak kuran bir çeteye üye olmaktan 12 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Yargıtay, indirim yapılmadığı gerekçesiyle bozdu. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılama yapıp Demiralp’in cezasını 6 yıl 8 aya indirince, Yargıtay kararı onadı.

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Giriş Tarihi: 30.8.2020 14:35 Son Güncelleme: 30.8.2020 14:36 ABONE OL
Ünlü manken Sibel Demiralp’in cezası onandı

The Queen of Eurasia güzellik yarışmasını kazanan ilk Türk olan Sibel Demiralp, iş adamlarına tuzak kuran bir çete soruşturması kapsamında tutuklanıp, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmıştı. Mahkemede, 'Şantaj' suçundan beraat eden ünlü güzel, 'nitelikli yağma' suçundan ise 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

YARGITAY CEZAYI ONADI

Demiralp hakkında verilen hapis cezasını Yargıtay, indirim yapılmadığı gerekçesiyle bozdu. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılama yapıp, Demiralp'in cezasını 6 yıl 8 aya indirdi. Dosya yeniden Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay cezayı, onadı. Manken Sibel Demiralp geçtiğimiz 20 Haziran günü, tahliye edildi.

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Ünlü manken Sibel Demiralp’in cezası onandı
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