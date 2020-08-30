Ünlü manken Sibel Demiralp’in cezası onandı

The Queen of Eurasia güzellik yarışmasını kazanan ilk Türk olan Sibel Demiralp, iş adamlarına tuzak kuran bir çete soruşturması kapsamında tutuklanıp, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmıştı. Mahkemede, 'Şantaj' suçundan beraat eden ünlü güzel, 'nitelikli yağma' suçundan ise 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.



YARGITAY CEZAYI ONADI



Demiralp hakkında verilen hapis cezasını Yargıtay, indirim yapılmadığı gerekçesiyle bozdu. Ağır Ceza Mahkemesi yeniden yargılama yapıp, Demiralp'in cezasını 6 yıl 8 aya indirdi. Dosya yeniden Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay cezayı, onadı. Manken Sibel Demiralp geçtiğimiz 20 Haziran günü, tahliye edildi.