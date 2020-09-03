İzmir'de CHP'li belediyenin ağaç katliamına tepkiler sürüyor!

GENÇ KIZLAR AHABER'DE O ANLARI ANLATTI!

Gözyaşlarına hakim olamayan Didem Aypak: "30 yıllık ağaçları kestiler. Keşke herkes bizimle beraber canlı canlı izleyebilseydi. Ben bu durumun sorgulanmasını istiyorum. Küçük yeğenime bu durumu nasıl anlatacağım? Ailem böyle bir şeye şahit olduğumuz için çok üzgün. Herkes elini vicdanına koysun ve düşünsün."

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