Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de CHP'li belediyenin ağaç katliamına tepkiler sürüyor!

'de 'li belediyenin ağaç katliamına tepkiler sürüyor!

'in ilçesinde 'li belediye ekiplerinin yol çalışması kapsamında ağaçları kesmesine ilçe halkı tepki gösterdi. O anları görüntüleyen genç kızlar gözyaşlarına hakim olamadı. Sosyal medyadan CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karaburun Belediyesi’ne tepkiler yağdı.Yoğunluğun olmadığı yolda ağaçların sökülerek genişletme çalışması yapılmasına ise tepkiler sürüyor.

Giriş Tarihi: 3.9.2020 14:13 Son Güncelleme: 3.9.2020 14:23 ABONE OL
Yolu genişletmek için çam ağaçlarını söktüler! İzmir'de ağaç katliamına tepkiler sürüyor

Mordoğan Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan ağaçları kesmek için gelen 'li Belediyesi ekipleri ile kepçeleri gören mahalleli, kesime engel olmak istedi. Kepçelerle yıkılan yol kenarındaki ağaçlar, belediyeye ait kamyonlara yüklenerek götürüldü.

Yolu genişletmek için çam ağaçlarını söktüler! İzmir'de ağaç katliamına tepkiler sürüyor

Vatandaşlar, yaşanan ağaç katliamının görüntülerini cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı. 'li Büyükşehir Belediyesi ve Belediyesi'ne tepkiler yağdı.

Yolu genişletmek için çam ağaçlarını söktüler! İzmir'de ağaç katliamına tepkiler sürüyor

Yeni iş makineleri getirtilerek, 25 yıllık 16 çam ağacını katlettikleri görüntülere yansıdı.

İzmir'de ağaç katliamına tepkiler sürüyor! Yolu genişletmek için çam ağaçlarını söktüler | Video

Yolu genişletmek için çam ağaçlarını söktüler! İzmir'de ağaç katliamına tepkiler sürüyor

AĞAÇLARIN SÖKÜLMESİNİ GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİLER

'in 'da yol genişletme çalışmasından dolayı çam ağaçları iş makineleriyle yerinden söküldü. O anları görüntüleyen genç kız gözyaşlarına hakim olamadı. Sosyal medyadan 'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karaburun Belediyesi'ne tepkiler yağdı.

Yolu genişletmek için çam ağaçlarını söktüler! İzmir'de ağaç katliamına tepkiler sürüyor

GENÇ KIZLAR AHABER'DE O ANLARI ANLATTI!

Gözyaşlarına hakim olamayan Didem Aypak: "30 yıllık ağaçları kestiler. Keşke herkes bizimle beraber canlı canlı izleyebilseydi. Ben bu durumun sorgulanmasını istiyorum. Küçük yeğenime bu durumu nasıl anlatacağım? Ailem böyle bir şeye şahit olduğumuz için çok üzgün. Herkes elini vicdanına koysun ve düşünsün."

İzmir'de yol genişletmek için ağaçları söktüler! Karaburun'daki ağaç katliamını gözyaşları içinde böyle izlediler | Video

Yolu genişletmek için çam ağaçlarını söktüler! İzmir'de ağaç katliamına tepkiler sürüyor

Görüntüleri kaydeden Didem'in ikizi Gamze Aypak: "Sabah kalktığımızda da aynı manzaraya uyandık. Keşke elimizden daha fazlası gelseydi. Çok üzüldük, ağacın ve doğanın değerini bilmiyoruz. Yanımızda keşke daha fazla insan olsaydı."

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de CHP'li belediyenin ağaç katliamına tepkiler sürüyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA