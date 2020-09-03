İzmir'de CHP'li belediyenin ağaç katliamına tepkiler sürüyor!

Yeni iş makineleri getirtilerek, 25 yıllık 16 çam ağacını katlettikleri görüntülere yansıdı.
İzmir'de ağaç katliamına tepkiler sürüyor! Yolu genişletmek için çam ağaçlarını söktüler | Video
AĞAÇLARIN SÖKÜLMESİNİ GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİLER
İzmir'in Karaburun'da yol genişletme çalışmasından dolayı çam ağaçları iş makineleriyle yerinden söküldü. O anları görüntüleyen genç kız gözyaşlarına hakim olamadı. Sosyal medyadan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karaburun Belediyesi'ne tepkiler yağdı.
GENÇ KIZLAR AHABER'DE O ANLARI ANLATTI!
Gözyaşlarına hakim olamayan Didem Aypak: "30 yıllık ağaçları kestiler. Keşke herkes bizimle beraber canlı canlı izleyebilseydi. Ben bu durumun sorgulanmasını istiyorum. Küçük yeğenime bu durumu nasıl anlatacağım? Ailem böyle bir şeye şahit olduğumuz için çok üzgün. Herkes elini vicdanına koysun ve düşünsün."
İzmir'de yol genişletmek için ağaçları söktüler! Karaburun'daki ağaç katliamını gözyaşları içinde böyle izlediler | Video