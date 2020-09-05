Davalıyı aklamak istedi, kendini cezaevinde buldu!

Bir gümrük müşavirliği şirket sahibi olan Erhan Y., aynı zamanda adliyelerde bilirkişi olarak görev yapıyordu. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir kaçakçılık davasına bilirkişi olarak görevlendirilen Erhan Y., davanın tarafıyla iletişime geçti. İddiaya göre bilirkişi, davalı tarafından lehine bir rapor hazırlamak için 70 bin dolar istedi. Bilirkişinin tarafla iletişime geçtiği sırada yaptığı konuşmada "Ben rakamla ilgili bir şey söylemeyeceğim. En az üç kişiyiz, olacağı söyleyeyim 70 bin dolar' diyerek rüşvet miktarını belirledi.

BASKIN YAPTIRDI

Davalı taraf, bilirkişinin teklifini kabul etti. Bilirkişi raporu hazırlayıp savcılığa sunduktan bir saat sonra tarafın avukatı olan şahsın ofisine gitti. Bu sırada taraf, bilirkişinin kendisinden rüşvet istediğini ihbar etmiş, polislerle yapılan işbirliğinde verilecek olan paranın seri numaraları alınmıştı. Ofise giderek, avukat ve taraflarla görüştüğü bir anda polis baskınıyla yakalanan bilirkişi ve aracı gözaltına alındı ve olay yerinde masanın üzerinde 45 bin dolar ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği'nde ifadesi alınan bilirkişi Erhan Y., suçlu olmadığını, para teklifinde bulunmadığını bulanan para ile bir alakası olmadığını, yanlış anlaşılma sonucu bu duruma düştüğünü dile getirdi. Hâkimlik, suçlu tarafın aklanması yönünde rapor hazırlayabileceği ve bunun karşısında suçlu şahıstan para istedikleri kesin olan bilirkişi ve aracısını, yapılan baskın esnasında avukatla görüşmekte olan bilirkişi Erhan Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ediyor.