Tehlike çanları

İstanbul'da, kimi barajlarda su seviyesi iyiden iyiye çekildiği için sandallar gölün orta kısımlarında kalmış ve filmlerde görülecek türden manzaralar ortaya çıkmış. Çektiğimiz drone görüntüleri Alibeyköy, Büyükçekmece, Darlık, Ömerli, Sazlıdere, Terkos ve Istrancalar barajlarındaki su doluluk oranının kritik eşikte olduğunu gösteriyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre de barajların genel doluluk oranı eylülün ilk haftası itibarıyla yüzde 46.55 oranında. Alibeyköy yüzde 21.39,Büyükçekmece yüzde 23.71, Sazlıdere yüzde 15.90, Istrancalar yüzde 30.52 ile en fazla alarm veren barajlar. Darlık yüzde 79.06, Ömerli yüzde 71.86 ve Terkos yüzde 50.74 ile nispeten daha iyi durumda olan barajlar. İSKİ verilerine göre son 10 yılda baraj doluluk oranlarının en yüksek olduğu yıllar 2011, 2015 yılları arasıydı. Baraj doluluk seviyelerinde 2018'den günümüze hızlı bir düşüş yaşandı. Pandemi döneminde vatandaşların sürekli su tüketiminin de etkisiyle en düşük seviyeyi gören İstanbul barajlarında önlem alınması gerekiyor. Uzmanlara göre iklim değişikliği ve kuraklık, baraj ve göllerdeki su seviyelerinin düşmesinin en önemli nedenlerinden biri. Uzmanlar 2020'nin en kurak döneminin eylül-ekim arasında olacağını tahmin ediyor. Bu tahminlere rağmen ağustos, suların çekildiği görülen barajlar için kuraklığın başlangıç ayı.SABAH'a konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji ve Afet Yönetimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'na göre 1 Ekim, su yılının başlangıcı kabul ediliyor. Bu dönemde belediyelerin su bütçesi oluşturması gerektiğini kaydeden Kadıoğlu, belediyelerin henüz böyle bir girişimde bulunmadığının altını çiziyor. Susuz kalma ihtimalimizin göz ardı edilmemesi gerektiği şu günlerde, kuraklık müdahale ekibi ve belediyelerde meteoroloji mühendisi olmamasına da değinen Kadıoğlu, daha büyük kuraklıkların önüne geçilmesi için belediyelerde böyle bir yapılanmaya gidilmesi gerektiğini belirtiyor.SABAH'ın ulaştığı İSKİ'de geçmişte görev yapmış ismini vermek istemeyen üst düzey bir bürokrat ise barajların normal şartlarda İstanbul'un susuz kalmaması için yüzde 60 doluluk oranının üzerinde olması gerektiğini kaydediyor ve İSKİ verilerine göre yüzde 46.55 olan baraj seviyesinin normalin yüzde 15 altında seyretmesinin olası bir kuraklığın habercisi olduğunu söylüyor. Eski bürokrat, Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ yetkililerinin hiçbir önlem almadıklarını ve yaklaşan bir felaketi görmezden geldiklerini savunuyor. Yetkili şöyle diyor: "İstanbul barajlarında bu yıl 3 defa kuralık yaşanacağı öngörülüyor. Son 30 yılın en kurak zamanlarını yaşayacağımız bu dönemde İBB ve İSKİ müdürlüklerinden henüz bir resmi açıklama gelmedi. Baraj yataklarının kurak olmayan yerlerinde ise suların çekildiği görülmekte. Herhangi bir önlem ya da uyarı yok."