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Çatışmada vuruldu, kazada öldü

İstanbul Bağcılar'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada araçla buluşma noktasına giden sürücü (20) vuruldu. Yanında bulunan K.A. ise yaralanmadı. Sürücü yaralı bir şekilde sürdüğü araçla bir süre sonra kaza yaptı. Olay yerine giden ekipler Ordu Gölköy nüfusuna kayıtlı olan Karamaşe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. K.A. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 10.9.2020 13:06 ABONE OL
Çatışmada vuruldu, kazada öldü

Olay, Demirkapı Mahallesi'nde 1735'inci Sokak'ta akşam saat 20.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan 2 grup, 1735'inci Sokak'ta buluşmak için sözleşti. Sokak üzerinde bekleyen tarafla, otomobille yanlarına gelen kişiler arasında silahlı çatışma yaşandı. Çatışmada açılan ateş sonucunda, otomobil sürücüsü Karameşe yaralanırken yanında bulunan arkadaşı K.A. olaydan yara almadan kurtuldu. 2 kişi otomobille kaçarken bir başka otomobile çarparak kaza yaptı. Diğer gruptaki kişiler de yaya olarak olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralı Mehmet Ali Karameşe hayatını kaybetti. Yanında bulunan arkadaşı ise gözaltına alındı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede uzun süre delil araştırması yaptı. Olay yerinde bırakılan şüphelilere ait otomobil çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

KAÇARKEN KAZA YAPTIRMA ANLARI KAMERADA

Öte yandan hayatını kaybeden Karameşe'nin içinde bulunduğu otomobilin kaçarken olayla ilgili olmayan bir vatandaşın otomobiline kaza yaptırma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili olmayan sürücü çarpmanın etkisiyle kaldırıma çıkıyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

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Çatışmada vuruldu, kazada öldü
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