Arduino projeleri- Arduino ile yapılan en ilginç, güzel, başlangıç ve bitirme projeleri

Arduino en basit hali ile şu şekilde anlatılabilir: Arduino bir Giriş/Çıkış (Input/Output) kartı ve ilerleme dilinin uygulamasını barındıran bir programlama alanıdır.

ARDUİNO PROJELERİ

Arduino başka sistemlerle çalışmayan ve aktif olmayan nesneler oluşturmak için kullanıldığı gibi bilgisayarlarda çalışan yazılımlarda da kullanılabilir. Örneğin Macromedia Flash, MSP ve birçok daha yazılıma ulaşabilir ve kendi isteğinizce geliştirmeler yapabilirsin. Peki arduino projeleri nelerdir?

Arduino programı ile pek çok çılgın ve değişik projeler yapabilirsiniz. Bu projelerden bazıları şunlardır. Akıllı Saat, Led Küpler, Sinyal Sistemleri, Otomatik açılır kapanır perdeler, rubik küpleri çözebilen robotlar, akıllı ev sistemleri, çocukların en merak ettiği giyilebilir oyun kumandaları ve robot eller…

Bunlar aurdino ile yaratıcı projelerden sadece bazılarıdır. Biraz daha araştırma yaparak bir sürü farklı projeler bulabilirsiniz.

ARDUİNO PROJE SETİ

Eğer arduino programlarını öğrenmek istiyorsanız set halinde alabilirsiniz. Peki ardunio proje seti alırken dikkat etmeniz gereken şeyler nelerdir? Biz bunu şöyle sıralayabiliriz:

İlk olarak, mikro denetleyici şeklinde smd- dip hangisi yapmak isteğiniz eğlenceli projeye uygun önce bunu düşünün.

İkinci olarak, aynı amaçlar için yapılmamış olan fazla farklı uyarı kitleri olduğunu bilmeniz gerekir. Bu nedenle, hangi çeşit projeler yapmayı ön görüyorsanız, ilgilendiğiniz bu uyarı kitinin içerdiği elektriksel bileşenleri ve parçaları kontrol etmeniz gerekir. Ayrıca, bileşenlerin ve parçaların miktarını kontrol etmeniz çok önemlidir. Böylece ihtiyacınız olan tüm projelerii yapabilmek adına doğru parça ve sayılarını elde edebilirsiniz.

Üçüncü olarak bu işte yeniyseniz ve bazı şeylerin nasıl çalıştığını bilmiyorsanız ya da Arduino kartınızı nasıl işleme sokacağınızdan emin olamıyorsanız, başlangıç uyarı kitinin içeriğinde size yardım edebilecek bir kitap olup olmadığına bakmanız sizin için iyi olabilir.

Arduino ile yapılan projelerden bazılarını da yukarıda anlatmış olduk.

ARDUİNO BASİT PROJELER

Biz şimdi arduino basit projelere örnekler vereceğiz. Düşük bütçe ile yapabileceğiniz eğlenceli bir projeyi size örnek olarak vereceğim. Hayatın içinde de gördüğümüz park uyarısının ufak çaplı bir kopyasını düşüneceğiz. İlk olarak size Arduinonun bu konuda nasıl bir işlevi olduğunu anlatacağız. Arduino kütüphaneleri diye bildiğimiz yapılar ile kolaylıkla programlama yapabileceksiniz. Uyarılardan gelen sinyalleri işleme sokarak, çevresiyle etkileşen robotlar ve sistemler tasarlayabiliriz. Arduino'nun ayrı ayrı ihtiyaçlara yanıt verebilmesi için tasarlanmış çeşitli kartları ve modül sistemleri de mevcuttur. Bu kart ve modülleri kullanarak projelerinizi geliştirebiliriz.

ARDUİNO BAŞLANGIÇ PROJELERİ

Arduino Başlangıç Projeleri'ni yaptığınızda çok eğleneceğinize eminiz. Buna örnek vermek gerekir ise şunları verebiliriz.

Bu yazımda yeni bir çağın başladığını ifade etmeye çalıştık. Arduino'nun çevresindeki sistemler ile çok kolay bir şekilde etkileşime girebildiğinden, amatör ya da uzman fark etmeksizin, elektroniğe meraklı her kesime hitap edebildiğinden, programlanmasının gayet kolay olduğundan ve kolay bir şekilde üzerinde işletimler tasarlanabilen ve devreler yapılabilen kapalı olmayan kaynak kodlu elektronik bir ilerleme kartı olduğunu anlattık.

Bundan sonraki anlatımlarda özel olarak bazı siteler tarafından hazırlanan "Arduino Başlangıç Projeleri" başlıklı açık kaynak lisanslı elektronik kitabından olmak üzere çeşitli yerli ve yabancı kaynaklardan faydalanarak Arduino Projeleri bulmaya çalışabilirsiniz.

Arduino için söylenecek çok şey var şüphe götürmeksizin. İlerleyen yazılarda yeri geldikçe Arduino ile ilgili paylaşmak istediğimiz konular oldu. Gerçekte ya da fiziksel olarak 5 duyumuza birden hitap eden bu sistem Arduino'yu ufak bir bilgisayar sistemi gibi değerlendirip, Arduino'nun sanal ve analog inputlarını kullanarak, çevremizdeki nesne ile ilişki kurabileceğimiz bir dünya yaratmayı istiyoruz.

Basit projeler adı gibi zorlanmadan küçük bir araştırma ile yapabileceğiniz projelerdir. Okuyarak araştırarak kolay bir şekilde bu projeleri hayata geçirebilirsiniz. Bu projeleri yaptıktan sonra ise arduino projelerini yapmaya ve okumaya devam edeceğinize eminiz. Bu projeleri yaptıktan sonra kendi yapabileceklerinizin farkına varacaksınız.