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meyvesi nedir? Çarkıfelek meyvesi nerelerde yetişir?

2020 Türkiye’nin dün (23 Eylül 2020 Çarşamba) ekranlara gelen son bölümünde Somer şef tarafından yapılan pavlova tatlısının içerisinde kullandığı meyvesi izleyicilerin dikkatlerini üzerine topladı. Bu bağlamda meyveye ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler Çarkıfelek meyvesi nedir, nerelerde yetişir? şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Çarkıfelek meyvesi nedir, nerelerde yetişir? İşte tüm bilgiler…

Giriş Tarihi: 24.9.2020 01:37 Son Güncelleme: 24.9.2020 02:01 ABONE OL
Çarkıfelek meyvesi nedir? Çarkıfelek meyvesi nerelerde yetişir?

Yakından takip edilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin dün gece (23 Eylül 2020) ekranlara gelen son bölümünde Somer Şef tarafından yapılan pavlova meyvesi içerisinde yer alan Çarkıfelek meyvesiyle dikkatleri çekti. Söz konusu meyveyle ilgili detayları merak edenler Çarkıfelek meyvesi nedir, nerelerde yetişir? sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Çarkıfelek meyvesi nedir, nerelerde yetişir? İşte merak edilenler…

ÇARKIFELEK MEYVESİ NEDİR, NERELERDE YETİŞİR?

  • Dünyada "Passion Fruit" olarak bilinen, bilimsel adı "Passiflora Edulis" olan "Tutku Meyvesi" veya bizdeki adıyla "Çarkıfelek" egzotik bir meyvedir.
  • Anayurdu Amerika kıtasıdır. Oradan dünyaya yayılmış 400 kadar çeşidi vardır. Ağırlıklı olarak Kolombiya, Brezilya, Arjantin gibi tropik bölgelerde yetişir. Bu bölgelerde "Maruçya" veya "Gulupa" adıyla da anılır.
  • Çarkıfelek meyvesinin kıvamı, aroması benzersizdir. Mor renkli dış kabuğunun içinde sulu, jölemsi, ferahlatıcı bir meyve özü ve çıtır çıtır yenebilir çekirdekleri vardır.
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Çarkıfelek meyvesi nedir? Çarkıfelek meyvesi nerelerde yetişir?
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