Çarkıfelek meyvesi nedir? Çarkıfelek meyvesi nerelerde yetişir?

Yakından takip edilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin dün gece (23 Eylül 2020) ekranlara gelen son bölümünde Somer Şef tarafından yapılan pavlova meyvesi içerisinde yer alan Çarkıfelek meyvesiyle dikkatleri çekti. Söz konusu meyveyle ilgili detayları merak edenler Çarkıfelek meyvesi nedir, nerelerde yetişir? sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Çarkıfelek meyvesi nedir, nerelerde yetişir? İşte merak edilenler…

ÇARKIFELEK MEYVESİ NEDİR, NERELERDE YETİŞİR?