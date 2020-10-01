Genç Osman destanı nedir, hangi döneme aittir? Genç Osman destanı kısaca özeti

Geçmiş tarihte yazılan epik türdeki Genç Osman destanı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Tarihi kahramanların ve savaşların anlatıldığı destanda 17. yüzyılın yeniçeri aşıkları ile Kayıkçı Kul Mustafa'nın anlatımı bestelenerek günümüze kadar gelmiştir. Yakın tarihte büyük merak uyandıran destan Kayıkçı Kul Mustafa tarafından yazılmıştır. Bağdat Seferi'ne katılan Genç Osman adlı bir askerin gösterdiği kahramanlıklardan alan destanın Anadolu'nun birçok yöresinde özel bir ezgiyle söylendiği biliniyor. Peki Genç Osman destanı nedir? Genç Osman destanı kısaca özeti

GENÇ OSMAN DESTANI NEDİR?

Kayıkçı Kul Mustafa tarafından 17.yüzyılda kaleme alınan Genç Osman Destanı, Osman adlı gencin kahramanlıkları anlatılır. Epik türündeki destan dönemin tarihine tanıklık etmiştir. Türk tarihi açısından büyük önemi olan Genç Osman destanı araştırılıyor. Günümüze kadar farklı manzum metinlerle gelmiştir. Osmanlı padişahı II. Osman ile aynı adı taşıyan "Genç Osman" IV. Murat zamanında katıldığı Bağdat Seferi'nde destanlar yazması tarihi eserlere tanıklık eder.

GENÇ OSMAN DESTANI KISACA ÖZETİ

17.yüzylda Genç Osman destanı Kayıkçı Kul Mustafa tarafından yazıldı. Destan dönemin yeniçeri aşıklarından Kayıkçı Kul Mustafa'nın destanıyla da bestelenerek günümüze kadar gelmiştir. Eserde Osman adındaki genç bir yeniçerinin savaş sırasındaki yiğitliği ve ölümü anlatılmaktadır. Öte yandan eserde Osman'ın ölümüne padişah IV. Murat dahil tüm ordunun üzüldüğü rivayet edilir.

Türk halk edebiyatı eseri Bağdat Seferi'nden sonra yazılmıştır; yine aynı savaşın ardından Demircioğlu gibi döneminin önemli halk ozanları da değişik destansı şiirler söylemiştir. Yazıldığı dönemden itibaren toplum tarafından kabul gören destan geniş kitlelere ulaşmıştır.

Türk edebiyatında yer alan destan Bağdat kuşatması sırasında bir müfreze komutanının yaptığı hücumla birlikte; Osman adlı bir gencin büyük kahramanlıklar gösterip; daha sonra kaleden atılan bir okla yaralanarak Dicle'ye düşmesi ve burada ölmesini anlatan bir olay örgüsüne sahiptir. Kayıkçı Kul Mustafa tarafından tarihi döneme ışık tutan destanın epik türde olduğu kaynaklar arasında yer alır.