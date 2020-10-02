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Taksici cinayetlerinin ardından rant çıktı

Taksi durağı önünde çıkan silahlı, sopalı kavgada abi kardeş Cengiz Dayanmaz ve Yavuz Dayanmaz ile diğer taksici Sinan Öztürk öldü, 4 kişi de yaralandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili sabah saatlerinde Esenyurt merkezli ve Ankara'da 22 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlar sonucu 18 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişinin arandığı bildirildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 2.10.2020 10:23 Son Güncelleme: 2.10.2020 10:32 ABONE OL
Taksici cinayetlerinin ardından rant çıktı

İstanbul Esenyurt'ta bir hafta önce taksi durağında meydana gelen ve 3 kişinin öldüğü silahlı çatışma sonrası İstanbul merkezli 3 ilde operasyon yapıldı.

Taksici cinayetlerinin ardından rant çıktı

Taksi durağı önünde çıkan silahlı, sopalı kavgada abi kardeş Cengiz Dayanmaz ve Yavuz Dayanmaz ile diğer taksici Sinan Öztürk öldü, 4 kişi de yaralandı.

Taksici cinayetlerinin ardından rant çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili sabah saatlerinde Esenyurt merkezli ve Ankara'da 22 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlar sonucu 18 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişinin arandığı bildirildi.

Taksici cinayetlerinin ardından rant çıktı

22 KİŞİYE YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul'da taksi duraklarına yolcu alma konusunda baskı ve şiddet uyguladığı belirlenen bir çeteye 3 ilde düzenlenen operasyonda aralarında çete ele başının da bulunduğu 18 çete üyesi yakalanıp gözaltına alındı.

Taksici cinayetlerinin ardından rant çıktı

Geçen hafta Esenyurt meydanında bir taksi durağı önünde yaşanan ve 3 taksicinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaraladığı operasyonla ilgili polis, Esenyurt merkezli ve Ankara'da olayla ilgisi olduğu gerekçesiyle 22 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Taksici cinayetlerinin ardından rant çıktı

SAHTE TAKSİ DURAĞI KURUP YASAL OLAN DURAKLARI BASKI ALTINA ALIMIŞLAR

Yapılan çalışmalarda, sahte taksi durağı kurarak, yasal taksi duraklarına yolcu alma konusunda baskı ve şiddet uyguladığı belirlenen çeteye operasyon kararı alındı.

Taksici cinayetlerinin ardından rant çıktı

Operasyonda önceden belirlenen ruhsatsız taksi durakları ile bazı adreslere baskın yapan polis ekipleri, üç kentte toplam 18 şüpheliyi gözaltına aldı, 4 kişinin de arandığı öğrenildi.

Aramalarda çok sayıda tabanca ele geçirildiği bildirildi. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.

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Taksici cinayetlerinin ardından rant çıktı
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