Taksici cinayetlerinin ardından rant çıktı

Geçen hafta Esenyurt meydanında bir taksi durağı önünde yaşanan ve 3 taksicinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaraladığı operasyonla ilgili polis, Esenyurt merkezli Bursa ve Ankara'da olayla ilgisi olduğu gerekçesiyle 22 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.