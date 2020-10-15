300 fındık üreticisinin fındığını aldı, kayıplara karıştı: 5 milyonluk vurgun

Giresun'un ilçelerinden Görele'de geçen yıl yaklaşık 300 fındık üreticisinin fındığını alan fındık tüccarı Bülent Suhi Erbaş, üreticilere paralarını ödemeden sırra kadem bastı. Yaşanan olay sonrası mağdur olan fındık üreticileri Görele Emniyetine giderek şikayetçi oldu. Mağdur olan üreticiler, kayıplara karışan fındık tüccarının bulunmasını ve paralarının ödenmesini bekliyor. Mağdurlardan bazılarının görüşleri şöyle:

"BİZE PARAMIZI VERECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ, HEPİMİZ MAĞDURUZ"

Ağabeyi, amcaoğlu ve komşusuyla birlikte toplam 4 ton fındık verdiklerini belirten 60 yaşındaki Kadriye Erdinç, "Bize paramızı vereceğini söylemişti. Bizi sürekli oyaladı. Aradan 9 ay geçti. Hepimiz mağdur olduk." dedi.

Eskiden beri tanıdığı tüccara bin 200 kilogram fındık verdiğini söyleyen Kemal Kepçeoğlu (67), "9 aydır paramızı bekliyoruz. Sonra öğrendik ki iflas etmiş, tüm mal varlıklarını yakınlarının üzerine devrederek ortadan kaybolmuş. Bize artık kim paramızı ödeyecek? Bizleri mağdur etti." şeklinde konuştu.

Halil Çelik (42) ise; "Benim 2,5 ton fındığımı almıştı. Vadeli olarak paramızı vereceğini söylemişti. Emniyete şikayette bulunduk. Şimdi kimden paramızı alacağız." diyerek üzüntüsünü belirtti.

Kadir Gülşen (60) "Bir ton 357 kg fındık vermiştim. Karşılığında 25 bin lira alacaktım. Adam yer yarıldı içine girdi sanki, kayboldu. Elimizde sadece bize ödeme yapacağına dair kendi yazdığı borç kağıdı kaldı." ifadelerini kullandı.

Sabri Yılmaz (40); "2 ton fındığımı o tüccara verdim. Bizleri kandırdı ve ortadan kayboldu. 35 bin lira param uçtu" dedi.

Ayhan Yılmaz (47) şu ifadeleri kullandı: "Ona güvendiğimiz için ben de ona 1,5 ton fındığımı vermiştim.Ondan 30 bin lira alacağım vardı. Kendisine ulaşamıyoruz"

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