Ermeni askerlerinin saldırısı sonrası hayatını kaybeden anne ile kızı aynı tabutta defnedildi!

Ermenistan askerlerinin dün gece yaptığı saldırı Türkiye'den büyük tepki gördü. Ermeni askerleri Gence bölgesinde sivil halkın bulunduğu bölgeye bombalar attı. Saldırı sonucunda Züleyha Şamezerova ve 1 yaşındaki bebeği Medine de hayatını kaybetti. İşte bölgeden gelen son dakika haberlerinin detayları...

Ermenistan'ın gece saatlerinde Gence'ye gerçekleştirdiği bombardımanında yaşamını yitiren siviller toprağa verildi. Füze saldırısında annesi Züleyha Şahmezerova'un kucağındayken hayatını kaybeden 1 yaşındaki Medine, annesiyle aynı tabutta defnedildi.

Ermenistan'ın gece saatlerinde Gence'ye gerçekleştirdiği bombardımanında yaşamını yitiren siviller son yolculuğa uğurlandı. Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Ölen sivillerden geriye yalnızca anıları kaldı. Hain saldırıdan geriye kayıplar kalırken, Ermenistan tarafından yapılan saldırıda annesi Züleyha Şahmezerova'un kucağındayken hayatını kaybeden 1 yaşındaki Medine, annesiyle aynı tabutta defnedildi.

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