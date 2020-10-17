Kadıköy'de taksicilerle köpekli gencin tekmeli yumruklu kavgası kamerada

"SORUNLU BİRİ" İDDİASI

Durakta taksicilik yapan İbrahim Demirbaş "Taksiye köpek ile binmeye çalışmış. Köpeği arkadaşların üzerine saldırtmış. Sorunlu biri. Daha önce benim paramı vermedi. Arabama bindiyse ücretini vermek zorunda. Diğer şoför arkadaşlarla da sorun yaşamış. Kavga bu nedenle çıkmış" diye konuştu.