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'de taksicilerle köpekli gencin tekmeli yumruklu kavgası kamerada

'de köpeğiyle taksiye binmek isteyen kişiyle taksiciler birbirine girdi. Tekme, yumruk ve kemerlerin kullanıldığı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kavgayı çevredeki hiç kimse ayıramadı. Bir süre devam eden kavga sırasında ilginç anlar yaşandı. Olayı anlatanlar, köpeklerin de kavgaya karıştığını iddia etti.

DHA
Giriş Tarihi: 17.10.2020 18:13 Son Güncelleme: 17.10.2020 18:28 ABONE OL
Kadıköy'de taksicilerle köpekli gencin tekmeli yumruklu kavgası kamerada

PİTBULL İLE TAKSİYE BİNMEK İSTEDİ

Olay geçtiğimiz günlerde Osmanağa Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre pitbull cinsi köpeğiyle taksiye binmek isteyen kişiyle taksiciler arasında tartışma çıktı.

Kadıköy'de taksicilerle köpekli gencin tekmeli yumruklu kavgası kamerada

BİR ANDA KAVGA BAŞLADI

Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Pitbull cinsi köpeğin sahibi ve babası ile taksiciler arasındaki kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

İki kişinin kemerli ve tekmeli kavgasına köpekler de dahil oldu... O anlar kamerada | Video

Kadıköy'de taksicilerle köpekli gencin tekmeli yumruklu kavgası kamerada

KEMERLE VURDU

sırasında köpekli genç ve babası aldığı darbelerle yere düştü. Bu sırada bir kemerle köpekli gence ve babasına vurmaya başladı. Kavgayı çevredeki hiç kimse ayıramadı.

Kadıköy'de taksicilerle köpekli gencin tekmeli yumruklu kavgası kamerada

BİR SÜRE SONRA DAĞILDILAR!

Bir süre devam eden tarafların olay yerinden ayrılmasıyla sona erdi.

Kadıköy'de taksicilerle köpekli gencin tekmeli yumruklu kavgası kamerada

"SORUNLU BİRİ" İDDİASI

Durakta taksicilik yapan İbrahim Demirbaş "Taksiye ile binmeye çalışmış. Köpeği arkadaşların üzerine saldırtmış. Sorunlu biri. Daha önce benim paramı vermedi. Arabama bindiyse ücretini vermek zorunda. Diğer şoför arkadaşlarla da sorun yaşamış. bu nedenle çıkmış" diye konuştu.

Kadıköy'de taksicilerle köpekli gencin tekmeli yumruklu kavgası kamerada

"KAVGAYA KÖPEKLER DE KARIŞMIŞ"

Adem Küçük isimli bir vatandaş "Pazar günü yoktum burada. Köpekle gelmiş buraya, taksicilerle arasında çıkmış. Birbirlerine girmişler. Kemerle vurmuş taksicilerden biri. Kavgaya köpekler de karışmış" diye konuştu.

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Kadıköy'de taksicilerle köpekli gencin tekmeli yumruklu kavgası kamerada
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