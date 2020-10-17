Kadıköy'de taksicilerle köpekli gencin tekmeli yumruklu kavgası kamerada

PİTBULL İLE TAKSİYE BİNMEK İSTEDİ
Olay geçtiğimiz günlerde Osmanağa Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre pitbull cinsi köpeğiyle taksiye binmek isteyen kişiyle taksiciler arasında tartışma çıktı.
BİR ANDA KAVGA BAŞLADI
Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Pitbull cinsi köpeğin sahibi ve babası ile taksiciler arasındaki kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.
İki kişinin kemerli ve tekmeli kavgasına köpekler de dahil oldu... O anlar kamerada | Video
BİR SÜRE SONRA DAĞILDILAR!
Bir süre devam eden kavga tarafların olay yerinden ayrılmasıyla sona erdi.
"SORUNLU BİRİ" İDDİASI
Durakta taksicilik yapan İbrahim Demirbaş "Taksiye köpek ile binmeye çalışmış. Köpeği arkadaşların üzerine saldırtmış. Sorunlu biri. Daha önce benim paramı vermedi. Arabama bindiyse ücretini vermek zorunda. Diğer şoför arkadaşlarla da sorun yaşamış. Kavga bu nedenle çıkmış" diye konuştu.
"KAVGAYA KÖPEKLER DE KARIŞMIŞ"
Adem Küçük isimli bir vatandaş "Pazar günü yoktum burada. Köpekle gelmiş buraya, taksicilerle arasında kavga çıkmış. Birbirlerine girmişler. Kemerle vurmuş taksicilerden biri. Kavgaya köpekler de karışmış" diye konuştu.