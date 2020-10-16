İki kişinin kemerli ve tekmeli kavgasına köpekler de dahil oldu... O anlar kamerada | Video
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Kadıköy'de bir genç ve taksiciler arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, yumruk ve tekmelerin ardından kemerlerinde karıştığı kavgaya daha sonra iki köpek de dahil oldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına dakika dakika yansıdı.
Kadıköy, Osmanağa Mahallesi, Hasırcıbaşı Caddesinde genç bir erkek ve taksiciler arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüştü. İki köpeğin de karıştığı kavgada ilginç anlar yaşarken taksicilerin iddiasına göre kavganın başlama nedeni gencin pitbull cinsi köpeğiyle taksiye binmek istemesi. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdi.