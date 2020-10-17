İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" konusu ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında; Dün saat 16:10 sıralarında Fatih Hacı Kadın Mahallesinde bulunan metruk bir bina içerisinde yapılan kontrollerde polisi görünce kaçmaya çalışan Mehmet Ali A. gözaltın alındı.

Metruk bina zehir yuvası çıktı | Video

Güven Timleri polislerinin binanın bahçesinde yaptıkları aramalarda; Plastik kova içerisinde 1 kilo 349 gram toz kubar, 85 parça alüminyum folyoya sarılı vaziyette 114,34 gram toz kubar, 19 parça beyaz kağıda sarılı vaziyette 38,14 gram gelen skunk, 2 parça şeffaf poşete sarılı 6,65 gram esrar, 1 parça siyah poşete sarılı 3,89 gram eroin, 1 parça beyaz peçeteye sarılı 3,33 gram taş kokain, 1 parça şeffaf poşete sarılı 5,15 gram marok, Uyuşturucu imalatında kullanılan 900 gram sıvı amonyak, 1 adet hassas terazi, 2 adet cep telefonu, Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 50 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Mehmet Ali A. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edildi.