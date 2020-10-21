Hazal Tektaş cinayetinden son dakika: Göz göre göre ölüm! Hazal'ın son mesajları ortaya çıktı...

'AİLESİ İÇİN KORKUYORDU'

Beste T. şöyle devam etti: "O katil en son Hazal'a ya beni öldür ya da benim ol demişti. Şimdi hem kendini hem Hazal'ı öldürdü. Daha önce de Hazal'ı zorla bir pansiyona götürmeye çalışmıştı. Orada silahla korkutmuştu. Hazal şikâyetçi olduğunu yazmıştı bana. Defalarca Hazal'ı kaçırmaya çalıştı. "