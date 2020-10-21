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cinayetinden son dakika: Göz göre göre ölüm! Hazal'ın son mesajları ortaya çıktı...

Geçtiğimiz gün 'da kendisine platonik aşık olduğu iddia edilen şahıs tarafından sokak ortasında katledilen 'tan gelen son dakika haberine göre; 19 Yaşındaki genç kadının Mehmet Ali Atış tarafından defalarca tehdit edildiği ortaya çıktı. Hazal Tektaş'ın cinayete kurban gitmesinin ardından SABAH'a konuşan yakın arkadaşı, Hazal'ın ölümünden bir süre önce katil zanlısı tarafından bir yerde alıkonulduğunu ifade etti ve arkadaşının kendisine attığı mesajları gösterdi. İşte 'nin konuştuğu cinayetten gelen son dakika detayları…

Giriş Tarihi: 21.10.2020 07:20 Son Güncelleme: 21.10.2020 07:22 ABONE OL
Hazal Tektaş cinayetinden son dakika: Göz göre göre ölüm! Hazal'ın son mesajları ortaya çıktı...

Son dakika haberler… 19 Yaşında cinayete kurban giden 'ın yakın arkadaşı, genç kadının ölümünün ardından SABAH'a konuştu. Beste T. Arkadaşının uzunca bir süredir tehdit edildiğini ifade ederken 18 yaşındaki Mehmet Ali Atış'ın Hazal'ı, cinayetten önce bir yerde alıkoyduğunu belirten mesajları ortaya çıkarttı. Beste T., arkadaşının ölümü sonrası aralarında geçen mesajlaşma geçmişini paylaştı. İşte Hazal Tektaş'ın ölümü sonrası gelen son dakika haberinin detayları…

GÖZ GÖRE GÖRE ÖLÜM! DEFALARCA TEHDİT EDİLMİŞ…

Hazal Tektaş'ın arkadaşının gün yüzüne çıkarttığı mesajlarda, genç kızın "O çocuk (Mehmet) vardı ya, yine geldi. Silahla beni alıp götürdü, bir yere kilitledi. Polise haber verdim, yakalandı" şeklinde ifadeler kullandığı ortaya çıkarken 19 yaşındaki Hazal'ın defalarca Mehmet Ali Atış tarafından tehditlere maruz kaldığı ancak ailesine zarar gelmesinden korktuğu bildirildi…

Hazal Tektaş cinayetinden son dakika: Göz göre göre ölüm! Hazal'ın son mesajları ortaya çıktı...

'da platonik aşk cinayetine kurban giden 19 yaşındaki 'ın ölümünden bir süre önce de katil zanlısı tarafından bir yerde alıkonulduğu ifade edildi. SABAH'a konuşan yakın arkadaşı, Hazal'ın mesajlarını göstererek zanlı hakkında şikâyetçi olduğunu söyledi.

Hazal Tektaş cinayetinden son dakika: Göz göre göre ölüm! Hazal'ın son mesajları ortaya çıktı...

Geçtiğimiz hafta iddialara göre 18 yaşındaki Mehmet Ali Atış, platonik aşk beslediği Hazal'ı yaşadıkları tartışma sonrasında silahla öldürmüştü. Atış daha sonra aynı silahla canına kıymıştı. Üniversite hayali kurarken platonik âşığı tarafından öldürülen Hazal'ın ölmeden iki hafta önce katili Atış'la ilgili arkadaşına mesajlar attığı ortaya çıktı.

Hazal Tektaş cinayetinden son dakika: Göz göre göre ölüm! Hazal'ın son mesajları ortaya çıktı...

SABAH'a konuşan Hazal'ın arkadaşı Beste T. detayları paylaştı. Hazal'ın yazdığı mesajlarda, "O çocuk (Mehmet) vardı ya, yine geldi. Silahla beni alıp götürdü, bir yere kilitledi. Polise haber verdim, yakalandı" ifadeleri yer alıyor.

Hazal Tektaş cinayetinden son dakika: Göz göre göre ölüm! Hazal'ın son mesajları ortaya çıktı...

'AİLESİ İÇİN KORKUYORDU'

Beste T. şöyle devam etti: "O katil en son Hazal'a ya beni öldür ya da benim ol demişti. Şimdi hem kendini hem Hazal'ı öldürdü. Daha önce de Hazal'ı zorla bir pansiyona götürmeye çalışmıştı. Orada silahla korkutmuştu. Hazal şikâyetçi olduğunu yazmıştı bana. Defalarca Hazal'ı kaçırmaya çalıştı. "

Hazal Tektaş cinayetinden son dakika: Göz göre göre ölüm! Hazal'ın son mesajları ortaya çıktı...

"Sürekli taciz, tehdit ediyordu. O yüzden sürekli telefon numarasını değiştirirdi. Gerçekten çok güçlü ve cesur bir kızdı. Sürekli ailesiyle, annesiyle tehdit edildi. Kendisinden çok ailesine bir şey olmasından korktu..."

ifadelerini kullandı...

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Hazal Tektaş cinayetinden son dakika: Göz göre göre ölüm! Hazal'ın son mesajları ortaya çıktı...
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