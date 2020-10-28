Şans Topu çekiliş sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango Online ile 28 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Haftalık olarak Çarşamba ve Pazar günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığıyla MP TV canlı yayınıyla şanslı numaraları belirlenen MPİ 28 Ekim Şans Topu sonuçları, şans oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyordu. Bugün (28 Ekim 2020 Çarşamba) yapılan canlı çekiliş için kupon dolduran ve şanslı numaraları doğru tahminle büyük ikramiye kazanmak isteyen şans oyunu severler 28 Ekim MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. İşte MPİ 28 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama motoru…

ŞANS TOPU SONUÇLARI (28 EKİM 2020 ÇARŞAMBA)

Milli Piyango Online MP TV canlı çekiliş ile MPİ 28 Ekim Şans Topu sonuçları ve şanslı numaralar ile hızlı bilet sorgulama motoru detayları şöyle;