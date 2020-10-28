Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 28 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı BURADA!

Şans oyunu severlerin her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri Milli Piyango Online – MP TV canlı yayınıyla şanslı numaraları belirlenen MPİ Sayısal Loto sonuçları 28 Ekim 2020 Çarşamba (bugün) MP TV canlı çekilişle belli olacak. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında bugün (28 Ekim 2020 Çarşamba) yapılacak canlı çekiliş için kupon dolduran ve şanslı numaraları doğru tahminle 74 milyon Türk Lira'lık büyük ikramiye talihlisi olmak isteyen şans oyunu severler MPİ 28 Ekim Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yoğun şekilde yanıt arıyor. Bu başlık altında MPİ 28 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve günün kazandıran numaralarıyla MPİ hızlı bilet sorgulama motoruna buradan ulaşabilirsiniz.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (28 EKİM 2020 ÇARŞAMBA)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında Milli Piyango bünyesinde yer alan MP TV canlı yayın çekilişiyle MPİ 28 Ekim Sayısal Loto sonuçları belli oluyor. Şanslı numaralar ve MPİ hızlı bilet sorgulama motoru ile ilgili detaylar şöyle;