Konya’da vahşi cinayet: Başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı

Konya'nın Bozkır ilçesinde başı ve cinsel organı kesilmiş halde bir ceset bulundu. Cesedin 56 yaşındaki Mustafa Sömek'e ait olduğu öğrenilirken polisin başlattığı araştırma sonucunda katil zanlısı Mücahit Minaz ticari taksiyle Yalıhüyük'te polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

SON DAKİKA! KESTİĞİ BAŞI OKUL BAHÇESİNE ATTI!

Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Yukarı Mahalle Ahmet Yaşar Caddesi üzerinde bulunan bir lisenin yanında başı kesik bir ceset bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, cesedin Mustafa Sömek'e ait olduğunu ve başı ile cinsel organının kesilmiş olduğunu gördü.