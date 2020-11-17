Oyuncu Hasan Kaçan’ın bulduğu köpek tedavi edildi

Ünlü oyuncu ve yapımcı Hasan Kaçan'ın sokakta bulduğu hasta köpek, Ümraniye Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edildikten sonra yaşam alanına bırakıldı. Sağlıklı bir şekilde yaşam alanına bırakılan köpeğin heyecanı görülmeye değerdi.





Ümraniye'de bir sokakta halsiz ve hasta bir şekilde yatan bir köpeği gören ünlü oyuncu Hasan Kaçan, Ümraniye Belediyesi'nin ekiplerini arayarak yardım istedi. Belediyenin ekipleri kısa sürede olay yerine giderek hasta köpeği aldı ve tedavi için Ümraniye Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Ünlü oyuncu Hasan Kaçan, "Çok bitkin bir halde yerde yatarken gördük. Ümraniye Belediyesi'ni aradık. Çok kısa sürede hayvan ambulansı gelip bu zavallı köpeciği tedaviye götürdüler" şeklinde bir twit atarak takipçileri ile paylaştı.

Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldükten sonra uzun bir süre tedavisi devam eden köpek, haftalar sonra sağlığına kavuştu. Ekipler tarafından rehabilitasyon merkezinden alınan köpek, yine hayvan ambulansı ile kendi yaşam alanına bırakıldı. Hayvan ambulansından indikten sonra heyecanı hareketlerine yansıyan köpek, uzun bir süre ekipteki görevlileri bırakmadı.



Ümraniye Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli Veteriner Hekim Sena Erkınay, "Bize geldiğinde aşırı zayıf, halsiz kalmıştı ve uzun zamandır bu şekildeydi. Tedaviye başladık. Tedavi istediğimiz şekilde ilerledi. Şuan eski sağlığına kavuştu. Onu yaşam alanına geri bırakacağız" şeklinde konuştu.