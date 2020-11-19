19 Kasım Milli Piyango sonuçları canlı çekilişle BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 19 Kasım Milli Piyango çekiliş sonuçları - hızlı bilet sorgulama ve MPİ SIRALI TAM LİSTE!

19 Kasım Milli Piyango sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans işbirliğiyle MP TV canlı çekilişinde belli oldu. Aylık düzende 9,19 ve 29. günlerde canlı çekilişi yapılan ve kazandıran numaraların bulunduğu talihliye büyük ikramiye kazandıran çekilişte şans oyunu severlerin merakla beklediği 19 Kasım 2020 Perşembe Milli Piyango çekiliş sonuçları, hızlı bilet sorgulama ekranı ve MPİ sıralı tam liste detaylarıyla açıklandı. Kazandıran numaraları öğrenmek ve hızlı bilet sorgulama ekranı ya da MPİ sıralı tam liste ile büyük ikramiye kontrolü yapmak isteyenler 19 Kasım Milli Piyango sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırma yapıyor.
19 Kasım 2020 Milli Piyango sonuçları ile hızlı bilet sorgulama ekranı Sisal Şans ve Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile sıralı tam liste detayları şöyle;
Çekiliş no: 11
397043
630673
1 - 6
024829 - 065927 - 065950 - 069381 - 181718 - 184883
208977 - 311454 - 341582 - 350424 - 394955 - 453152
490347 - 530109 - 548070 - 563875 - 602321 - 624098
667745 - 678948
008133 - 019886 - 064615 - 068467 - 076237 - 099714 - 101633 - 107943
111972 - 115816 - 167883 - 176082 - 193091 - 206479 - 240342 - 249427
274750 - 288558 - 296082 - 317494 - 336903 - 340685 - 366946 - 378004
381282 - 387185 - 390056 - 405112 - 415410 - 447000 - 459735 - 466921
475671 - 501239 - 526884 - 537033 - 557918 - 558899 - 563764 - 584129
597104 - 605832 - 616723 - 629535 - 639997 - 647604 - 656898 - 665265
679924 - 695294
00207 -03240 - 03264 - 06768 - 10497 - 11371 - 12202 - 13573
14384 - 14863 - 16212 - 19453 - 22776 - 24932 - 27571 - 29404
29567 - 32204 - 40627 - 40826 - 44476 - 46188 - 50382 - 53747
55411 - 56089 - 57185 - 63337 - 69899 - 72189 - 73226 - 77990
80497 - 86133 - 86260 - 92255 - 94395 - 97843 - 98630 - 99496