Engelli çocuklar sevindirildi

İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ'ın eşi Reyhan Karabağ öncülüğünde, emniyet teşkilatına mensup engelli çocuklara sahip ailelere yönelik çeşitli etkinlikler yapıldı. Etkinlikler kapsamında, aileler ile birlikte Edremit Polis Kampında kahvaltı yapıldıktan sonra Edremit Belediyesi olimpik binicilik tesisine gidilerek engelli çocuklar ata bindirildi.

Daha sonra Havacılık Şube Müdürlüğü'nde engelli çocuklara ve ailelerine uçak ve helikopterler tanıtıldıktan sonra organizasyona katılan 10 engelli çocuğa Van İl Emniyet Müdürlüğü adına çeşitli hediyeler verildi.

Etkinlik emniyet mensuplarından oluşan müzik grubunun dinletisiyle son buldu.