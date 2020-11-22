Şans Topu sonuçları canlı çekilişle BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 22 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Haftalık olarak Çarşamba ve Pazar günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığıyla MP TV canlı yayınıyla şanslı numaraları belirlenen MPİ 22 Kasım Şans Topu sonuçları, şans oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyordu. Bugün (22 Kasım 2020 Pazar) yapılan canlı çekiliş için kupon dolduran ve şanslı numaraları doğru tahminle büyük ikramiye kazanmak isteyen şans oyunu severler 22 Kasım MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. İşte MPİ 22 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama motoru…
Milli Piyango Online MP TV canlı çekiliş ile MPİ 22 Kasım Şans Topu sonuçları ve şanslı numaralar ile hızlı bilet sorgulama motoru detayları şöyle;
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.