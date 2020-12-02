Elif Nur 538 bin 633 eser arasında türkiye birincisi oldu

Yeşilay ile Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile 10'uncusu düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması"nın kazananları gerçekleştirilen ödül töreninde sahiplerini buldu. Bir önceki yıla kıyasla iki katından fazla rekor başvurunun olduğu yarışmada 18 öğrenci dereceye girdi.

Yeşilay'ın genç nesilleri bağımlılıktan korumak, çocuk ve gençlerin sanatsal perspektifinden bağımlılık farkındalığı oluşturmak amacıyla düzenlediği Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'nın 2020 Türkiye Finali Ödül Töreni Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ve T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül'ün katılımıyla online olarak gerçekleştirildi.

Kızıltepe Fen Lisesi 10. Sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Elif Nur Aydın 538.633 eserin katıldığı yarışmada Türkiye 1.si oldu. Online olarak düzenlenen ödül töreninde Kızılay Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ile özel eğitim ve rehberlik genel müdürü Mehmet Nezir Gül, Kızıltepe Fen Lisesi öğrencisi Elif Nur Aydın'ı tebrik ederek 5 bin liralık ödülünü takdim ettiler.

Kızıltepe Fen Lisesi öğrencisi Elif Nur Aydın'ın Türkiye birincisi seçilmesi nedeniyle İlçe Millî Eğitim Müdürü Ahmet Aslan kendisi etti. Aslan; "Yeşilay ve T.C. Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile 10'uncusu düzenlenen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışmasında Kızıltepe Fen Lisesi öğrencimizin başarısı bizi gururlandırmıştır. Öğretici türdeki bu yarışmaların öğrencilerimizin sosyalleşmesine önemli kazanımlar sağladığını ifade ederek yarışmada il birincisi olan öğrencilerimizi, başarıda emeği bulunan öğretmenlerimizi, okul yöneticilerimizi ve öğrenci ailesine teşekkür ediyorum." dedi.

Okul Müdürü Ferhan Akan ise öğrencisinin başarısı ile ilgili olarak; "Yeşilay'ın 10.sunu düzenlediği sağlıklı nesil sağlıklı gelecek yetenek yarışması, lise edebi eser kategorisinde okulumuz öğrencisi Elif Nur Aydın 538.633 eserin katıldığı yarışmada Türkiye 1.si oldu. Öğrencimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum." şeklinde konuştu.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımına açık olarak düzenlenen yarışmada, edebi ve görsel olmak üzere iki kategoride bağımlılık konulu eserler değerlendirildi. Yarışmanın ilk aşamasında bu iki kategoriden 81 ilin ilkokul, ortaokul ve lise birincileri belirlendi ve ödüllendirildiği yarışmada toplamda 480 il birincisinin değerlendirildiği Türkiye finalinde ise her düzey ve kategoriden ülke şampiyonları belirlendi. Ödül töreninde dereceye giren 18 eser sahibine ödülleri verildi. Yarışmada kategori birincileri 5 bin lira, ikincileri 3 bin 500 Türk lirası, üçüncüleri bin lira ödül verildi.