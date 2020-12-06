Son dakika deprem açıklaması: Tsunami ve volkanik hareketlilik! Antalya depremi sonrası korkutan açıklama...

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Antalya depremi ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ersoy, depremin Endonezya ve Japonya'daki depremlere benzediğini ve çok derinde gerçekleştiğini belirterek, olası daha büyük şiddette bir depremin tsunami ve volkanik hareketliliği de beraberinde getirebileceğini söyledi. İşte, Şükrü Ersoy'un yaptığı açıklamalar ve ana başlıklar...
Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber ekranlarında Antalya depremini değerlendirdi. Depremin derinliğine dikkat çeken Şükrü Ersoy, "Türkiye anakarası üzerindeki depremler 30 kilometreyi geçmez. 80 kilometrelik derinlik ancak dalma batma zonunu temsil eder, karakterize eder. Aynı Rodos ve Girit Adası'nın altına dalan Afrika kıtasının oluşturduğu depremler gibi… Bu büyük ihtimalle öyle bir deprem olabilir" açıklamasında bulundu.
Ersoy, deprem zonunun özelliklerine de vurgu yaparak şu uyarılarda bulundu:
SON DAKİKA | 8.6'ya kadar deprem olabilir! Tsunami ve volkanik hareketlilik... Antalya depremi sonrası flaş açıklama! | Video
"Bu çok Antalya açıklarında olmaması gerekir normal şartlarda. Ofiste olmadığım için haritaya bakamıyorum ama o bölgeler, hep söylüyorum, Güneybatı Anadolu Türkiye'nin en tehlikeli deprem bölgesidir. Hatta Marmara'dan daha büyük depremler oluşturabilecek kapasiteye sahip. Bunun nedeni de, oradaki mekanizmanın aynı Şili, Japonya, Endonezya'daki gibi dalma batma zonundaki depremler bunlar, derin depremlerdir.
Bakın 80 küsür kilometre deniyor. Ama bu büyüklükteki depremler yıkıcı olmayabilir. Fakat çevreden çok hissedilir. İlk saatler olduğu için benim de çok fazla bilgim yok. Fakat oranın mekanizmasını biliyoruz. Yani deprem oluşturan tektonik mekanizmasını, jeolojik mekanizmasını biliyoruz. Türkiye'nin anakarası üzerindeki depremlere benzemiyor.
BU BÖLGEDEKİ FAY HATLARI NE KADAR BÜYÜKLÜKTEKİ BİR DEPREME YOL AÇABİLİR?
8.6'ya kadar çıkabilir ki, bu gerçekten çok büyük deprem ve beraberinde tsunamiler ve beraberinde volkanizmaları tetikleyebilir. Bu bakımdan bu üçlü tehlike tarih boyunca meydana gelmiş. Hatta uygarlıkları bile etkilemiş. Benim şahsen en çok çekindiğim, en çok kaygı duyduğum yerlerden biri Güneybatı Anadolu'dur.