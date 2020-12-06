Son dakika deprem açıklaması: Tsunami ve volkanik hareketlilik! Antalya depremi sonrası korkutan açıklama...

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Antalya depremi ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ersoy, depremin Endonezya ve Japonya'daki depremlere benzediğini ve çok derinde gerçekleştiğini belirterek, olası daha büyük şiddette bir depremin tsunami ve volkanik hareketliliği de beraberinde getirebileceğini söyledi. İşte, Şükrü Ersoy'un yaptığı açıklamalar ve ana başlıklar...

SON DAKİKA: ANTALYA DEPREMİ SONRASI DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA!

Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber ekranlarında Antalya depremini değerlendirdi. Depremin derinliğine dikkat çeken Şükrü Ersoy, "Türkiye anakarası üzerindeki depremler 30 kilometreyi geçmez. 80 kilometrelik derinlik ancak dalma batma zonunu temsil eder, karakterize eder. Aynı Rodos ve Girit Adası'nın altına dalan Afrika kıtasının oluşturduğu depremler gibi… Bu büyük ihtimalle öyle bir deprem olabilir" açıklamasında bulundu.