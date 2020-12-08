Son dakika haberi: Çiftlik evine götürdükleri arkadaşlarına kabusu yaşattılar!

Olay, 3 Aralık gecesi saat 00.30 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Yakup A., arkadaşı Ahmet A.'yı telefonla arayarak, görüşmek istediğini söyledi. Ardından da Yakup A., arkadaşları Umut A., Muhammet K. ve Ferhat A. ile otomobille evine gittikleri Ahmet A.'yı alıp, mahalledeki çiftlik evine götürdü.

Yakup A., Ahmet A.'ya, "Sende yüklü miktarda para varmış. Cezaevindeki arkadaşlarımıza göndermek için bize 15 bin lira ver" dedi. 4 şüpheli, parası olmadığını söyleyen Ahmet A.'yı silah göstererek, ölüm tehdidiyle aynı gece çiftlik evinde alıkoydu. Sabah saatlerinde Ahmet A., eve gidip altın verebileceğini söyledi. Ahmet A., Muhammet K. ve Umut A. tarafından otomobille evine götürüldü.