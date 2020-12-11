Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Çok kuvvetli olacak...

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Hafta sonu yurdun birçok bölümü için uyarılar peş peşe geldi. MGM'den gelen değerlendirmelerde batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenen sağanak yağışın bazı illerde ise karla karışık olarak etkisini gösterdiği ifade edildi. İşte gelen son dakika hava durumu tahminleri ve tüm detaylar…

METEOROLOJİ HAVA DURUMU İÇİN UYARDI! ÇOK KUVVETLİ OLACAK…

Hafta sonu hava durumu değerlendirmelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu gece yarısından itibaren Marmara'nın batısında, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de ile Manisa, Denizli çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olacağı tahmin edilirken meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarı yapıldı…