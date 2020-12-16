SON DAKİKA HABERLER! Didem Mengü'yü rezidansta öldürmüştü... Savcı mütalaası kan dondurdu!

İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu yargılanan sanık Abdulsalem Günay, cezaevinden SEGBİS sistemi ile duruşmaya bağlandı. Didem Mengü'nün ailesinin avukatı duruşmaya katılırken, sanık Abdulselam Günay'ın avukatı ise mahkemeye yolladığı dilekçeyle yaşından kaynaklı COVİD 19 önlemleri kapsamında duruşmaya katılamadığını belirtti ve savunma amaçlı süre talebinde bulundu.
PARKE TAŞIYLA ÖLDÜRDÜ
Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Maktül Didem Mengü ile sanık Abdulsalem Günay'ın uzun zamandır tanıştıkları, zaman zaman görüşerek birlikte oldukları, olay günü de Maltepe'deki dairede buluştukları belirtildi.
Didem Mengü ile Abdulsalem Günay'ın buluştuklarında aralarında tartışma yaşandığı, tartışma sırasında sanık Günay'ın dairede bulunan parke taşını alarak Mengü'nün kafasına vurduğu, boğazını sıkarak nefessiz bırakıp öldürdüğü kaydedildi.Sanık Günay'ın öldürdüğü Mengü'nün cesedini binadan çıkaramadığı belirtilen mütalaada, cesedi bavulun içine koyduğu, cep telefonunu da Mengü'ye ait araçla Kartal'a giderek çöp konteynırına attığı, telefonun görevli bir çöpçü tarafından bulunduğu anlatılırken Mengü'nün annesinin kızını araması sonucunda olayın ortaya çıktığı belirtildi.
MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR
Olayın sonrasında Günay'ın polise giderek teslim olduğu, cesedin de dairede bavul içinde bulunduğu aktarılırken aynı zamanda mütalaada, sanık Günay'ın, "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Mahkeme, taraflara mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.
İDDİANAMEDEN...
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, uzun süredir arkadaş olan şüpheli Abdulsalem Günay ile maktül Didem Mengü'nün 9 Aralık 2019 tarihinde Maltepe'de bir evde buluştukları anlatılıyor.
Tarafların bir süre sonra tartıştıkları belirtilen iddianamede, şüpheli Günay'ın, maktül Mengü'nün kafasına önce parke taşı ile vurduğu, ardından da bağla boğazını sıkarak öldürdüğü, cesedi evden çıkarmak için bavula koyduğu ancak yakalanacağını düşünerek cesedi daireden çıkarmadığı savunuldu.
Şüphelinin maktül Mengü'nün cep telefonunu da Kartal'da bir çöp konteynırına attığı, daha sonra da polise teslim olduğu bilgisine yer verilen iddianamede, Abdulsalem Günay'ın, "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.