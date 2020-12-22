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4 gündür kayıp olan genç ölü bulundu

’da arkadaşıma gidiyorum diyerek evden ayrılşan ve 4 gündür her yerde aranan 19 yaşındaki Muhammed Ali Aydın’ın cesedi bulundu. Talihsiz gencin bacağında kurşun yarası tespit edildi.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Giriş Tarihi: 22.12.2020 19:08 ABONE OL
4 gündür kayıp olan genç ölü bulundu

Ailesi tarafından kayıp geçtiğimiz cumartesi günü kayıp başvurusu yapılan ve &quot;Arkadaşıma gidiyorum&quot; diyerek evden ayrılan Muhammed Ali Aydın'ı aramak için, arkadaşı olduğu belirlenen 20 yaşındaki H.A'nın evine giden diğer 3 arkadaşı, kapıyı açan olmayınca arka pencereden eve girdi. Evdeki kanepede hareketsiz yatan Aydın'ı gören yakınları büyük şok yaşadı. Sağlık ve polis ekiplerine haber verilmesi üzerine eve gelen 112 ekibi gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

KASIĞINDAN VURULMUŞ

Kıyafetlerinde kurumuş kan izlerinin görülmesi üzerine gencin vücudunda ön inceleme yapan sağlık ekipleri, Aydın'ın sol kasığında kurşun yarası olduğunu fark etti. Yaşanan gelişme üzerine Cinayet Büro Amirliğine ve Savcılığa bilgi verildi.

3 ARKADAŞ GÖZALTINDA

Kapı açılmayınca pencereden eve giren ve Muhammed Ali Aydın'ın cesedini bulan 3 arkadaşı başlatılan soruşturma kapsamında polis tarafından gözaltına alındı.

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4 gündür kayıp olan genç ölü bulundu
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