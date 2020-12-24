12 ilde “Narkokafes” operasyonu

Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör ve organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi, terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik düğmeye basıldı.

Siirt merkezli, Batman, İzmir, İstanbul, Aydın, Muğla, Ankara, Çanakkale, Hatay, Bingöl, Edirne ve Kayseri'de 77 şüphelinin gözaltına alınması için "NarkoKafes-1 ve NarkoKafes-2" operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucu, 77 kişi gözaltına alındıktan sonra Siirt'te getirildi. Jandarmadaki sorgularından sonra mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 35'i tutuklandı. 38 kişi hakkında ise, adli kontrol kararı verildi. Gözaltına alınan 4 kişide Covid-19 teşhisi konulduğu için işlem yapılamadan hastaneye sevk edildi.

933 GÜVENLİK GÖREVLİSİ KATILDI

Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyona 933 güvenlik görevlisi katıldı. Her iki operasyonda, 69 kilo esrar, 3 bin 806 uyuşturucu hap, 240 gram eroin, 106 gram metamfetamin, 300 gram kenevir tohumu, 18 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 terazi, 1 kaleşnikof silah, 13 ruhsatsız tbanca, 3 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 138 ruhsatsız silahlara ait fişek, 16 ruhsatsız silahlara ait şarjör, 2 muşta, 2 yasaklı yayın (FETÖ/PDY), 1 terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavra, 4 sahte para ile 80 dijital materyal ele geçirildi.