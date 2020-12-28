CHP’li muhaliflerden ‘taciz ve tecavüz’ açıklaması: Gerçeklerle yüzleşin, gereğini yapın

'NASIL OLSA UNUTULUR' ANLAYIŞINI KABUL ETMİYORUZ

Siyasetin karşılıksız bir hizmet alanı olduğunu vurgulayan 9 Eylül Birliği, "Susmak bize ait olmamalıdır. Siyasetçinin toplumun gelenek ve değer yargılarına aykırı aile kurumuna zarar verici hareketlerini özel hayat olarak kabul etmiyoruz. Bu durumlarda sessizliğe bürünüp, yanlış olduğunu bilerek, nasıl olsa unutulur halının altına süpürelim orada kalsın anlayışını da kabul etmiyoruz. Suçu işleyen veya toplumun değer yargılarına ters davranan kişilerin ister milletvekili, ister il yöneticisi veya sadece parti üyesi dahi olması gereğinin yapılmasını engellememelidir." ifadelerini kullandı.

9 EYLÜL'CÜLER KİMLER?

CHP'de mevcut yönetime karşı bayrak açan 9 Eylül Birliği Platformu'nun içinde Erhan Bozan, Engin Özkan, Hilmi Yarayıcı, Kadir Öğüt, Çetin Soysal ve Margarit Dikmen gibi eski milletvekilleri, belediye başkanları, il yöneticileri, il delegeleri, belediye meclis üyeleri ve kurultay delegeleri bulunuyor.