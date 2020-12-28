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Saçını beğenmedi, 2 kişiyi bıçakladı!

ilçesinde meydana gelen olayda, traş olduğu berberde saç modelini beğenmeyerek tartışan kişi, önce berber kalfasını, ardından araya giren bir esnafı bıçakladı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 28.12.2020 22:40 Son Güncelleme: 28.12.2020 22:42 ABONE OL
Saçını beğenmedi, 2 kişiyi bıçakladı!

Kocaeli Körfez İlçesi Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi Beyazsaray İş Hanı'nda akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Berber Hakan'a ait iş yerine gelen bir müşteri traş olup saçına fön çektirdikten sonra, saç modelini beğenmediğini söyleyerek tartışmaya başladı. Bu esnada Berber Kalfası olduğu öğrenilen Oğuzhan Çiftçi'ye vurdu.

Berberdeki kavgayı gören ve Pasaj esnaflarından Ramazan Mutlu araya girdi. Bu esnada saç traşını beğenmediği için kavga çıkartan bıçağını çıkartarak sallamaya başladı.

Şahısın salladığı bıçak darbeleri ile berber kalfası Oğuzhan Çiftçi ve Ramazan Mutlu yaralandı. Olayı gerçekleştiren şahıs olay yerinden kaçarken, çevredekilerin haber vermesi ile yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kavgayı ayırmaya çalışan Ramazan Mutlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis 2 kişiyi bıçaklayan zanlıyı ayırıyor.

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Saçını beğenmedi, 2 kişiyi bıçakladı!
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