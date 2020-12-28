Video Yaşam Saç tıraşını beğenmeyen şahıs berber kalfasını ve arkadaşını bıçakladı | Video

Saç tıraşını beğenmeyen şahıs berber kalfasını ve arkadaşını bıçakladı | Video

Saç tıraşını beğenmeyen şahıs berber kalfasını ve arkadaşını bıçakladı | Video
28.12.2020 | 23:35

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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde berberde yaptırdığı tıraşı beğenmeyen şahıs, tartıştığı berber kalfasını ve arkadaşını bıçaklayarak kayıplara karıştı. Saldırganın kaçma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olay akşam saat 19.00 sıralarında Körfez Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanındaki berberde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre adı henüz belirlenemeyen saldırgan, Ağadere Caddesi üzerindeki iş hanında bulunan ve daha önce 2-3 kez gittiği berbere tıraş olmaya gitti. Tıraş sonrasında saçını ve çırak tarafından çekilen fönü beğenmeyen şahıs, berber Hakan K. ve ikinci fönü çeken berber kalfası Ramazan M.(21)'ye tepki göstedi. İkinci kez çekilen fönü de beğenmeyen şahıs, küfürler ederek dükkandan çıktı. Pasaj içinde küfür etmeye devam eden şahsa tepki gösteren Ramazan M. ve esnaf arkadaşı Oğuzhan Ç.(17), şahsı küfür etmemesi için uyardı. Tartışmasın büyümesi üzerine bıçağını çeken şahıs, Ramazan M.’yi belinden, Oğuzhan Ç.’yi ise ellerinden bıçakla yaralayarak hızla olay yerinden kaçtı. Saç tıraşını ve fönü beğenmeyince 2 kişiyi bıçakladı Olayı gören pasajdaki diğer esnaflar şahsın peşinden bir süre koşsa da yakalayamayınca, yaralanan arkadaşlarını görerek durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı 2 kişi, ambulansla Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Saldırgan kaçtı esnaf kovaladı Öte yandan saldırgan şahsın, 2 kişiyi bıçakladıktan sonra kaçma anları ise pasajdaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kimliği belirlenemeyen saldırganın bıçaklama olayından hemen sonra pasajdan koşarak çıkma anları ve olayı gören esnafın kendisini kovalama anları görünüyor.

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