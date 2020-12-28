Senet nasıl yazılır? Senet doldurma örneği…

Senet, alacağı olan kişi veya da şirket için alacak hakkı doğurur. Günümüzde işverenler tarafından da oldukça başvurulan bir yol olarak görülmektedir. Alacağın başka bir tarihte ödenmesi durumunda tarih belirtilere hazırlanılır. Senet temin etmek istiyorsanız birçok kırtasiyeden bulabilirsiniz. Senet doldurma işleminde dikkat etmeniz gereken birçok püf noktalar bulunmaktadır. Senet nasıl yazılır? Bu konu hakkında detaylara değindik. İşte senet doldurma örneği…

SENET NASIL YAZILIR?

Senette ilk olarak dikkat etmeniz nokta tarih kısmıdır. Senette hem borcun verileceği günün tarihi yer alır hem de senedin düzenlendiği günün tarihi yazılır. Ve imzalar atılır. Tarihleri karıştırmadan uygun yere uygun tarihi yazmalısınız. Karışıklık olursa bu durum karşısında sıkıntıya düşebilirsiniz.

Senedin üst kısmına ise ödenecek tutar neyse o yazılır. Rakamların iki tarafına da (#) işaretini koymalısınız. Örnek olarak şu şekildedir; #10.000TL# olarak.

Senedin sağ tarafında yer alan No kısmını doldurmak zorunlu değildir. Bu kısmı şirket sahipleri kullanır genellikle. Çünkü senet takibini numara sırası ile yapmaktadırlar. Senedin kimin tarafından kime itafen yazıldığı, iletişim bilgileri de yer almaktadır.

SENET ÖRNEĞİ

Aşağıda size senet doldurma örneğini hazırladık.

SENET NASIL GEÇERSİZ OLUR?

Senedin geçersiz sayılması için; senette yer alan tarihin geçmesi, senette yer alan bilgilerin yanlış ve eksik olarak doldurulmuş olması senedin geçersiz olmasını kılar. Senetle ilgili durumlarda uzman bir kişi ile görüşmenizde fayda vardır. Yapılan senetler sonradan düzenlenmez. Senet düzenleme işlemi yapmak için önce senedi iptal edip sonra yeniden bir senet hazırlanması gerekir.

SENET NE KADAR SÜRE GEÇERLİ SAYILIR?

Senetlerin kanuni açıdan geçerli sayılma süresi üç senedir. Üç yılın ardından mevcut ödeme günü geçmişse bile ve işlem yapılmadıysa herhangi bir işlem yeniden yapılamaz.

SENET NASIL GEÇERLİ OLUR?

Senette aşağıdaki bilgiler kesinlikle olması gerekir:

Senet isminin yer alması

Belirli bir bedel olmalı

Kayıtsız ve şartsız ödeme

Lehdarın Adı ve Soyadı

Keşidecinin İmzası

Muhatabın adı ve soyadı

Tanzim Tarihi

SENET NEREDEN ALINIR?

Senet almak istiyorsanız bunun için iyi yöntem kırtasiyelerdir. Kırtasiyelerden alacağınız boş senetleri doldurarak senet işlemlerini tamamlayabilirsiniz.