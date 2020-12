SON DAKİKA HABERLER! Sinop'tan 'rezil' görüntüler! Vatandaşlar isyan etti: Nedir bunlar ya!

Aşklarını tarihe kazımak isteyenler surlara zarar veriyor. Tarihi surların üzerinde "Hala seviyorum ulan", "En güzel Beşiktaşlı kızlar sever", "At gibi gelen it gibi döner", "Çok sevmişim be", "Büşra …isen meşgul etme" gibi yazılar ve çeşitli çizimler görülüyor.