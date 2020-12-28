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SON DAKİKA HABERLER! 'tan 'rezil' görüntüler! Vatandaşlar isyan etti: Nedir bunlar ya!

Son dakika haberler: Karandeniz'in turizm kentlerinden biri olan 'taki bu görüntüler herkesin içini acıtıyor. Kendini bilmez kişiler, sprey boyalarla Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan surların duvarlarına sprey boyalarla 'aşkını' kazımış durumda. Tarihe yapılan saygısızlık vatandaşların tepkisine neden oluyor. Gazetecilere konuşan Nuri Görkem, yaptığı açıklamada "Sinop'a Türkiye’nin öbür ucundan insan geliyor. Şu hale bak. 'Seviyorum', 'aşkım' falan filan nedir bunlar ya! Aşkını burada mı söyleyeceksin” sözleriyle yazıları yazan kişilere tepki gösterdi. İşte son dakika haberinden şoke eden kareler...

DHA
Giriş Tarihi: 28.12.2020 14:26 Son Güncelleme: 28.12.2020 14:43 ABONE OL
SON DAKİKA HABERLER! Sinop'tan 'rezil' görüntüler! Vatandaşlar isyan etti: Nedir bunlar ya!

Sinop'u korumak amacıyla 2 bin 500 yıl önce inşa edilen tarihi surlar kentte bulunan önemli eserler arasında yer alıyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan surların korunması için büyük çaba sarf ediliyor. Ancak bazı vatandaşlar surların tarihi ve turistik öneminin farkında değil.

AŞKLARINI TARİHE KAZIYORLAR

Tarihi surlara sprey boyayla yazı yazılması kentte tepki çekiyor. Surların Meydankapı Mahallesi Kapalı Pazar Yeri arkasında yer alan bölümünde tarihin üzerine yazılan aşk mesajları dikkat çekiyor.

Aşklarını tarihe kazımak isteyenler surlara zarar veriyor. Tarihi surların üzerinde "Hala seviyorum ulan", "En güzel Beşiktaşlı kızlar sever", "At gibi gelen it gibi döner", "Çok sevmişim be", "Büşra …isen meşgul etme" gibi yazılar ve çeşitli çizimler görülüyor.

"SEVİYORUM, AŞKIM FALAN NEDİR BUNLAR YA"

Duruma tepki gösteren Nuri Görkem, "Gençlerimizin şu tarihi dokulara verdiği zarara yazık. Böyle bir şey yapmasınlar, bunları gördüğüme üzgünüm. Buraya Türkiye'nin öbür ucundan insan geliyor, Sinop'u ziyaret ediyor.

Sinop güzel bir kent, gezilecek görülecek bir yer ama şu hale bak. Yazık yani bunu gençlerimize aktarmak zorundayız. Ama maalesef gençlerimiz kıymetini bilmiyor.

Biraz daha dikkat etsinler. Tarihimize sahip çıksınlar. Yazık yapmasınlar. 'Seviyorum', 'Aşkım' falan filan nedir bunlar ya. Aşkını burada mı söyleyeceksin" dedi.

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SON DAKİKA HABERLER! Sinop'tan 'rezil' görüntüler! Vatandaşlar isyan etti: Nedir bunlar ya!
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