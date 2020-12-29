Orta ve hafif iş kolları hangi mesleklerdir? Orta ve hafif iş kolları için yeni yılda asgari ücret zam önerisi ne kadar oldu?

ORTA İŞ KOLU NEDİR?

-Seracılık, tarım ürünleri üretiminde çalışanlar -kereste ve odun işleri -balıkve diğer hayvanların ve bitkilerin avlanması, toplanması -kil, kum ve çakıl ocakları, kum yıkama ve eleme işleri -kireç ocakları ve kireç imali -Elle yapılan maden ayıklama işleri -Pamuk ipliği imali ve pamuklu dokuma sanayi, pamuk işleme işleri; yün ipliği imali ve yünlü dokuma sanayi -Parke, kontraplak, kaplamalık ağaç, reçine ve suni tahta imali -Madeni ya da metalden mobilya üretimi -kauçuk ve lastik mamulleri imali -Plastik köpük ve sünger imali, lastik köpük eşyaları üretimi -Çini, porselen, fayans ve seramik ve pişmiş topraktan kap kacak imali -Posta, tel veya radyo, GSM ile haberleşme ve baz istasyonlarında yapılan işler -Plastik ham madde imali -nebati ve hayvani ham yağ ve rafine yağ üretimi ve entegre yağ üretimi -Şeker pancarı ve kamışından şeker imali, şeker fabrikaları -Zeytinyağı ve diğer nebati yemeklik yağların tasfiyesi ve çeşitli muamelelere tabi tutulması işleri -Mezbahalar, tavuk ve diğer kümes hayvanları kesme işleri -Asfalt ve dam tecrit malzemeleri, yağlamaya mahsus olup, petrol tasfiyehanelerinde elde edilmeyen yağlar ve gresler imali -Tuğla, kiremit, boru, pota, künk, ateş tuğlası ve benzeri inşaat ve mimari malzemesi imali -Çimento ve betondan eşya ve inşaat malzemesi imali, -Demir tel ve çubuktan eşya imali (Çivi, zincir, vida vs. gibi); Soğuk demircilik ve kaynak işleri; Sobacılık ve teneke eşya imali -Matbaacılık, baskı yerlerindeki işler -Hem yük hem yolcu taşıyan gemilerde yapılan bütün işler -Uçaklarda yapılan bütün işler (Havacılık kulüpleri dahil) -Elbise ve çamaşır yıkama, temizleme, boyama ve ütüleme işleri -Tornacılık ve tesviyecilik -Hayvancılık işleri

HAFİF İŞ KOLU NEDİR?

-Gazete, mecmua yönetim yerleri, yayın evlerinde yapılan işler -Hediyelik eşya üretimi -inşaat malzemesi ve pencere camı toptancılığı -makine ve taşıtlarla yedek parçaları toptancılığı -madeni ve cam eşyası, elektrik malzemesi ve cihazları, radyo, buzdolabı ve benzeri eşya toptancılığı -mobilyalarla halı ve kilim vb. yer döşemeleri toptancılığı -giyecek ve ayakkabı toptancılığı -Yiyecek maddeleri, içki, tütün ve sigara toptancılığı -İlaç, tuvalet malzemesi, kağıt, kitap ve kırtasiye, optik malzemeleri, oyuncak ve spor eşyası, mücevherat, yukarıdaki gruplardan birine girmeyen diğer mamullerin toptancılığı -Yiyecek maddelerinin satışı - Eczaneler ve tuvalet malzemesi satışı -Giyim eşyası satan mağaza ve iş yerlerinde çalışanlar -Beyaz eşya, mutfak aletleri satışı yapanlar -Araba, bisiklet, motosiklet ve diğer taşıma araçlarıyla yedek parçalarının perakende olarak satış işleri -oyuncak ve spor malzemesi ve benzeri maddelerin satışı -Bankalar, para ve tahvil borsaları ve her türlü kredi, banka ve para muamelatı yapan dernek ve kooperatif ve müesseselerde yapılan işler -her türlü sigorta işleri -Gayrimenkul işletenler, simsarlar ve emlak komisyonculuğu -nakliyat acenteliği -Dini kuruluşlar, kiliseler ve sinagoglarda yapılan işler -Meslek ve esnaf kuruluşları ticaret ve sanayi odaları, işçi ve işveren sendikaları ve benzeri kuruluşlarında yapılan işler -Müzeler ve kütüphanelerinde yapılan işler -Siyasi kuruluşlar ve yukarıda tasnif edilmeyen çeşitli dernekler ve benzeri kuruluşlarda yapılan işler -Noter, avukat, baro ve hukuki istişare büro işleri -Ticari müşavirler, hesap uzmanları, muhasebe büroları ve benzeri hizmetler -Mühendis ve mimar bürolarında yapılan işler -Terzicilik, tamircilik, çiçekçilik, -Mağaza ve market çalışanları -Sinema,tiyatro hizmetleri çalışanları -Fırın, tatlı, kuru yemiş, meşrubat üretimi çalışanları.