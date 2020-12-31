Hasan Can Kaya kimdir? O Ses Türkiye’ye katılan Hasan Can Kaya nereli, kaç yaşında?

TV8 kanalında yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasının yılbaşı özel programına katılan Hasan Can Kaya ile ilgili detaylar Hasan Can Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularıyla araştırılıyor. Youtube'da Konuşanlar adlı gösterisiyle tanınan Kaya'ya ilişkin öğrenilmek istenen Hasan Can Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularına ilişkin bilgileri burada bulabilirsiniz…
Tüm detaylar şöyle;
16 Aralık 1989 doğumlu olan Hasan Can Kaya İstanbul Güngören'de dünyaya geldi. Aslen Malatayalı olan Kaya, uzun yıllar komedi programlarında yazarlık yaparken kendi hazırladığı formatları da farklı platformlarda sergiledi.
Geçtiğimiz dönemlerde BKM'de de işler yapan Kaya, formatı kendisine ait olan Konuşanlar programı ile Youtube'da kısa sürede popülerliğe ulaştı. Dönem dönem ünlü isimleri de programda ağırlayan Kaya, programını 1 Ocak 2021 itibariyle Exxen platformuna taşıdı.
Leman Kültür'de düzenle olarak stand up yapan Kaya, çeşitli komedi programlarında oyunculuk ve yönetmenlik de yaptı.