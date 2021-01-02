Son dakika: Kızına bakmadığı iddia edilmişti! Savcılık o iş adamı hakkında kararını verdi

AİLE YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMİYOR İHBARI

Merve Nur Başbuğ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geçtiğimiz günlerde suç duyurusunda bulunarak, aralarında devam eden nafaka davasında eşinin aile yükümlülüğünü ihlal ederek kendisine hakaret içerikli sözler sarf ettiğini iddia etti. Başbuğ şikayet dilekçesinde, "Erol Özmandıracı, 2.5 yaşına kadar kızını hiç görmedi ve ilgilenmedi. Çocukla kişisel ilişki kurması ve nafaka ödemesi talebiyle dava açtım. Ancak sulh olmaya yanaşmadı, çocuk için 100 lira dahi bez parası vermedi. Halbuki oldukça varlıklı bir işadamıdır. Açtığımız nafaka davasında şahsıma yönelik 'alkolik', 'paranoyak', 'ruh hastası', 'şiddet yanlısı' gibi iftira ve hakaretlerde bulundu. Hakkında ceza yargılaması başlatılmasını talep ediyorum' ifadelerini kullandı.