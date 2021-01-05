HDP önünde eylem yapan baba tehdit edildi!

Çocukları dağa kaçırıldığı için HDP önünde 184 ailenin devam ettirdiği ve şuana kadar 20 ailenin evladına kavuştuğu oturma eylemi sürüyor.

Sur ilçesinde 6 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için HDP il binası önündeki eylemine devam eden Süleyman Aydın, HDP'nin Kürtleri temsil etmediğini ve oturma eylemi yaptığı için de zaman zaman tehditler aldığını söyledi.

Aydın, şöyle dedi: "HDP, 5 yıldır benim oğlumu dağa götürmüş. Nasıl götürmüşse öyle getirsinler. Bunlar Kürtleri temsil etmiş olsaydı, benim oğlumu dağa götürmezlerdi.

O yüzden bütün Türkiye HDP ve PKK'nın iç yüzünü görsün. Benim oğlumu dağa gönderiyorlar ve beni de burada tehdit ediyorlar. Bana zaman zaman, 'bu eylemi sonlandır, seninle uzlaşalım' diyorlar. Biz onların bu taleplerini reddediyoruz. Biz burada anne ve babalar olarak sonuna kadar bu mücadeleyi vereceğiz. Ya çocuklarımız gelecek, ya da biz de burada öleceğiz. Hepimiz eylemimizde çok kararlıyız, bir yere gitmeyeceğiz."