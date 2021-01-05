Koronavirüsü atlatanlar uyardı: Lütfen kurallara uyun

Nevşehir Devlet Hastanesi Kovid-19 Acil Servis hemşiresi Merve Kızılbayrak:
Kovid-19'u çok ağır atlattım,
bazı etkileri hâlâ sürüyor. Çocuklarıma
bulaşacak diye çok korktum, gece gündüz
maskeyi hiç çıkarmadım. Çocuklarım
neden maske taktığımı soruyorlar, hâlâ
'Anne öpebilir miyiz?' diye soruyorlar.
Bu durum bir anne için gerçekten çok zor.
Hemşire Gülcan Türkmen:
Oğlum
bana 'Anne artık negatif çık ve gel bana
sarıl' diyor, bu çok kötü bir duygu.
Hiçbir annenin bunu yaşamasını istemiyorum.
İnsanlar lütfen kurallara
uysun, bizi riske atmasın.
Kocaeli Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir:
Ağrılarım çok şiddetliydi
ama beni en zorlayan şey kapının arkasından
"Baba sana bir kez sarılayım
n'olur" diyen kızıma dokunamamaktı.
Kayseri Devlet Hastanesi'nde çalıştıkları
pandemi servislerinde farklı
tarihlerde koronavirüse yakalanan Tülay
Kök (41), Güzel Karaağaç (31), Gülay
Emirdoğan (40) ve Yeliz Doymaz (40)
iyileşerek görevleri başına dönerken
"Lütfen kurallara uyun. Maske hayat
kurtarıyor" uyarısı yaptı.