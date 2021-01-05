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Koronavirüsü atlatanlar uyardı: Lütfen kurallara uyun

Giriş Tarihi: 5.1.2021 ABONE OL
Koronavirüsü atlatanlar uyardı: Lütfen kurallara uyun
Nevşehir Devlet Hastanesi Kovid-19 Acil Servis hemşiresi Merve Kızılbayrak: Kovid-19'u çok ağır atlattım, bazı etkileri hâlâ sürüyor. Çocuklarıma bulaşacak diye çok korktum, gece gündüz maskeyi hiç çıkarmadım. Çocuklarım neden maske taktığımı soruyorlar, hâlâ 'Anne öpebilir miyiz?' diye soruyorlar. Bu durum bir anne için gerçekten çok zor.
Hemşire Gülcan Türkmen: Oğlum bana 'Anne artık negatif çık ve gel bana sarıl' diyor, bu çok kötü bir duygu. Hiçbir annenin bunu yaşamasını istemiyorum. İnsanlar lütfen kurallara uysun, bizi riske atmasın.
Kocaeli Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir: Ağrılarım çok şiddetliydi ama beni en zorlayan şey kapının arkasından "Baba sana bir kez sarılayım n'olur" diyen kızıma dokunamamaktı.
Kayseri Devlet Hastanesi'nde çalıştıkları pandemi servislerinde farklı tarihlerde koronavirüse yakalanan Tülay Kök (41), Güzel Karaağaç (31), Gülay Emirdoğan (40) ve Yeliz Doymaz (40) iyileşerek görevleri başına dönerken "Lütfen kurallara uyun. Maske hayat kurtarıyor" uyarısı yaptı.

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Koronavirüsü atlatanlar uyardı: Lütfen kurallara uyun
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