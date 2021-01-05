Koronavirüsü atlatanlar uyardı: Lütfen kurallara uyun

Kovid-19'u çok ağır atlattım,bazı etkileri hâlâ sürüyor. Çocuklarımabulaşacak diye çok korktum, gece gündüzmaskeyi hiç çıkarmadım. Çocuklarımneden maske taktığımı soruyorlar, hâlâ'Anne öpebilir miyiz?' diye soruyorlar.Bu durum bir anne için gerçekten çok zor.Oğlumbana 'Anne artık negatif çık ve gel banasarıl' diyor, bu çok kötü bir duygu.Hiçbir annenin bunu yaşamasını istemiyorum.İnsanlar lütfen kurallarauysun, bizi riske atmasın.Ağrılarım çok şiddetliydiama beni en zorlayan şey kapının arkasından"Baba sana bir kez sarılayımn'olur" diyen kızıma dokunamamaktı.Kayseri Devlet Hastanesi'nde çalıştıklarıpandemi servislerinde farklıtarihlerde koronavirüse yakalanan TülayKök (41), Güzel Karaağaç (31), GülayEmirdoğan (40) ve Yeliz Doymaz (40)iyileşerek görevleri başına dönerken"Lütfen kurallara uyun. Maske hayatkurtarıyor" uyarısı yaptı.