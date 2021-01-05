SON DAKİKA | Gizem'in inanılmaz değişimi

"KİLOLARIM YÜZÜNDEN ARKADAŞLARIMA KATILAMADIM"

Çünkü arkadaşlarım dışarı çıkıp gezmeye gittiklerinde ben kilolarımdan ötürü eşlik edemiyordum. 2 adım attığımda ya yoruluyordum ya da yemek yemek istiyordum. Geceleri aşırı kiloya bağlı uykusuzluk ve nefes darlığı da başlayınca 'ben ne yapıyorum' diye kendime sormaya başladım. O günden itibaren pek çok şey denedim. Diyet, spor ama maalesef benim durumumda hiçbiri etkili olmadı. Op.Dr.Hüseyin Kapu ve ekibine sosyal medyadan ulaştım. Muayene oldum ve çeşitli tetkiklerden geçtikten sonra ameliyat oldum" dedi.