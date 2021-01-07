Son dakika: Duruşma çıkışı aileler birbirine girdi! "Sen nasıl annesin!"

'SEN NASIL ANNESİN'



Anne Alime Aydıner ise, "Çocuğum kimseyi öldürmez, o suçsuz diye baştan beri söyledim. Benim çocuğum suçsuz dedim. Bugün bu yönde karar çıkmasına çok sevindim" derken, Özlem Singeç, "Sen nasıl annesin?" sözüyle kendisine sataştı. Anne Aydıner bunun üzerine; "Gelip durduk yerde kendisi laf attı. Ben nasıl anneymişim? Sen kendi anneliğine bak diye cevap verdim. Benim çocuğum masum" sözleriyle yanıt verdi.

Öte yandan kayıp Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin'in izlerine ise bugüne kadar rastlanamadı.