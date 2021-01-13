Kuruş Osman yeni bölüm bugün var mı? Kuruş Osman yeni bölüm neden yok? 13 Ocak ATV yayın akışı

Çarşamba akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman, yeni bölümü ile heyecanla bekleniyor. Ertuğrul Beyin ölümünün ardından Kayı obasının yeni beyi olan Osman Bey, son bölümde sefer hazırlıklarını başlatmıştı. Geçtiğimiz hafta yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması nedeniyle ''Kuruluş Osman yeni bölüm bugün var mı'' sorusu akıllara geldi. 13 Ocak ATV yayın akışı programının açıklanmasıyla ''Kuruluş Osman neden yok'' sorusu da netlik kazanmış oldu. Peki, Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak yayınlanan Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 13 Ocak ATV yayın akışı programı!

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM BUGÜN VAR MI?

Kuruluş Osman'ın 41. Yeni bölümü heyecanla beklenirken, bir sonraki bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. ATV'nin resmi internet sitesinden açıklanan yayın akışı programına göre akıllardaki sorular netlik kazandı.