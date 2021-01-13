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Kuruş Osman yeni bölüm bugün var mı? Kuruş Osman yeni bölüm neden yok? 13 Ocak

ATV ekranlarında Çarşamba günleri yayınlanan ve milyonların takip ettiği ’ın yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümün ardından henüz fragmanın gelmemiş olması ‘’, yok mu’’ sorularını akıllara getirdi. 13 Ocak programı ise belli oldu. ATV yayın akışı programına göre Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusu ise netlik kazandı. Diriliş Ertuğrul’un devamı olarak ekranlara gelen Kuruluş Osman neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte ATV yayın akışı…

Giriş Tarihi: 13.1.2021 09:48 ABONE OL
Kuruş Osman yeni bölüm bugün var mı? Kuruş Osman yeni bölüm neden yok? 13 Ocak ATV yayın akışı

Çarşamba akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi , yeni bölümü ile heyecanla bekleniyor. Ertuğrul Beyin ölümünün ardından Kayı obasının yeni beyi olan Osman Bey, son bölümde sefer hazırlıklarını başlatmıştı. Geçtiğimiz hafta yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması nedeniyle ''Kuruluş Osman yeni bölüm bugün var mı'' sorusu akıllara geldi. 13 Ocak programının açıklanmasıyla ''Kuruluş Osman neden yok'' sorusu da netlik kazanmış oldu. Peki, Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak yayınlanan ? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 13 Ocak ATV yayın akışı programı!

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM BUGÜN VAR MI?

Kuruluş Osman'ın 41. Yeni bölümü heyecanla beklenirken, bir sonraki bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı. ATV'nin resmi internet sitesinden açıklanan yayın akışı programına göre akıllardaki sorular netlik kazandı.

Kuruş Osman yeni bölüm bugün var mı? Kuruş Osman yeni bölüm neden yok? 13 Ocak ATV yayın akışı

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yeni dönem başlıyor

Kayı beyi olarak kılıç kuşanmasının ardından Türk kağanlarının emanetlerini Bamsı Bey'den teslim almak üzere yola çıkan Osman Bey; obada ve uç bölgesinde nizamını kurmak için çalışmaya başlar. Ancak Flatyos'un kaçışı ve Bala Hatun'un zehirlenmesiyle sarsılacaktır.

Kuruş Osman yeni bölüm bugün var mı? Kuruş Osman yeni bölüm neden yok? 13 Ocak ATV yayın akışı

Dündar Bey ipin ucunda

Flatyos'un kaçışından alp başı görevini verdiği Göktuğ'u sorumlu tutan Osman Bey, Dündar Bey'in Nikola ile gizlice görüştüğünü öğrendiğinde ise çılgına döner ve amcasını cezalandırır. Papa'nın ajanları Bamsı Bey'i tuzağa düşürerek emanetleri ele geçirmek için hamle yaparken, Flatyos'un dönüşüyle güçlenen Nikola ise İstanbul'dan gönderilen yeni birlikler sayesinde Osman Bey'i gafil avlamak üzere plan kurar.

Kuruş Osman yeni bölüm bugün var mı? Kuruş Osman yeni bölüm neden yok? 13 Ocak ATV yayın akışı

13 OCAK ATV YAYIN AKIŞI PROGRAMI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Beşiktaş A.Ş.-Çaykur Rizespor A.Ş.
22:45 Akıncı

ATV YAYIN AKIŞI PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Kuruş Osman yeni bölüm bugün var mı? Kuruş Osman yeni bölüm neden yok? 13 Ocak ATV yayın akışı

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası maçları nedeniyle dizisi de bu akşam ekranlara gelmeyecek.

Kuruş Osman yeni bölüm bugün var mı? Kuruş Osman yeni bölüm neden yok? 13 Ocak ATV yayın akışı

Çarşamba akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi yeni bölümü ile 20 Ocak Çarşamba günü ekranlarda olacak.

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Kuruş Osman yeni bölüm bugün var mı? Kuruş Osman yeni bölüm neden yok? 13 Ocak ATV yayın akışı
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