Barajda su seviyesi hızla düşüyor

Mersin'in Anamur ilçesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su temin eden, Anamur ovasında muz Seralarına, çilek bahçelerine ve tüm üretimlere su sağlayan Dragon Çayının su seviyesi hızla eksilirken, Alaköprü Barajı'nda da su seviyesinin yüzde 55'e kadar düşmesi nedeniyle barajın altında kalan Akine Köyü ve bazı yapıları gün yüzüne çıkmaya başladı.

2015 yılında su tutmaya başlayan Alaköprü barajının altında kalan evlerin çatıları, cami minareleri ve kalıntılar su seviyesinin düşmesi ile kendini göstermeye başladı. 90 metre yüksekliğindeki barajda su seviyesinin, dağın yamaç kısımlarında yatay olarak 30 metreye kadar düştüğü gözlendi.

Anamur'dan borularla KKTC Girne Geçitköy Barajı'na su temin eden 135 milyon metreküplük Alaköprü Barajı'nda 24,2 milyon metreküplük su kaldığı tahmin ediliyor.