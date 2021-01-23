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Korkunç ölümün nedeni belli oldu!

'da ava giden Tahsin Yıldırım (38), yakınları tarafından ölü bulundu. Yapılan inceleme sonucu Yıldırım'ın ölüm nedeni belli oldu. Yıldırım'ın tutukluk yapan tüfeğinin, kontrol ederken patlaması sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 23.1.2021 11:25 Son Güncelleme: 23.1.2021 11:34 ABONE OL
Korkunç ölümün nedeni belli oldu!

Avlanmak için evden çıkan Tahsin Yıldırım'dan haber alamayan yakınları, merak edip ormanlık bölgeye gitti. Uzun süren aramalar sonunda Yıldırım kanlar içinde yerde yatarken bulundu. Ailenin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarının ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Tahsin Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarmanın yaptığı incelemede, Yıldırım'ın tutukluluk yapan tüfeğini kontrol ederken patlaması sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. İncelemenin ardından Yıldırım'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Tahsin Yıldırım'ın cenazesinin, otopsi sonrası Kaş ilçesi Akhörü Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

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Korkunç ölümün nedeni belli oldu!
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