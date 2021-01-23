Tutukluk yapan tüfeği, kontrol ederken ateş alınca öldü

Olay, dün akşam saatlerinde Kaş ilçesi Akhörü Mahallesi'nde meydana geldi. Avlanmak için evden çıkan Tahsin Yıldırım'dan haber alamayan yakınları, merak edip ormanlık bölgeye gitti. Uzun süren aramalar sonunda Yıldırım kanlar içinde yerde yatarken bulundu. Ailenin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarının ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Tahsin Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.



Jandarmanın yaptığı incelemede, Yıldırım'ın tutukluluk yapan tüfeğini kontrol ederken patlaması sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. İncelemenin ardından Yıldırım'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Tahsin Yıldırım'ın cenazesinin, otopsi sonrası Kaş ilçesi Akhörü Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.