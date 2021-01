Son dakika: 23 yaşındaki Merve adım adım ölüme gitmiş... Defalarca taciz edip tehdit mektupları göndermiş!

TACİZLER, ÜZERİNDE TELEFON NUMARASI YAZAN NOTLA BAŞLADI

2 çocuğuna bakan Merve Ay, 3 ay önce kapısının önünde bir kağıda yazılı üzerinde cep telefonu numarası yazan not buldu. Bir süre sonra aynı şekilde kağıda yazılı bir not daha bulan Ay, durumu dayısına söyledi. Dayısı, not kağıdın rüzgarla uçarak kapısına gelmiş olabileceğini söyleyerek başımıza iş çıkarma deyip Ay'ı evine gönderdi. Numaraların ardından ise bu sefer kapıya aşk sözleri içeren mektuplar bırakılmaya başlandı. Mektuplarda, 'Sana ölüyorum. Ben Abdullah. Yazdığım benim numaram. Beni kabul et' gibi sözler yer aldı. Merve Ay mektupların da gelmesi üzerine durumu bu sefer annesi ve ablasına anlattı. Aile, Merve Ay'a 'Sen bir şey söyleme. Biz halledeceğiz' dedi. Ailenin konuştuğu Abdullah T. bu iddiaları yalanladı ve konu o zaman için kapatıldı.