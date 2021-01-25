Son dakika: 23 yaşındaki Merve adım adım ölüme gitmiş... Defalarca taciz edip tehdit mektupları göndermiş!

CEZAEVİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA YİNE MEKTUP GELDİ

Abdullah T.'nin cezaevinden çıkmasının hemen ardından evin önüne yeniden mektup bırakıldı. Mektupta, 'Ben sana bana bir şey olmaz demedim mi? Bir şey ispatlayamazsın. Benim seni tehdit ettiğimi kimse görmedi. Türkiye'de o kadar kadın ölüyor da ne oluyor. Benim mahkemede adamlarım var. Şikayetini geri çekeceksin. Seni öldürmem. O güzel gülüşünü asitle yakarım. Seni kimseye yar etmem' sözleri yer aldı.

DAYANAMAYIP, CANINA KIYDI

Yaşadıklarına dayanamayan Merve Ay, 14 Ocak sabahı Çanakkale de bulunan eşi Fatih Ay'a, 'Beni affet, yavrularımız sana emanet' diye mesaj gönderdi. Bunun üzerine Fatih Ay ailesini arayarak eve gitmelerini istedi. Eve giden Fatih Ay'ın ailesi, çocukları odalarında yatarken buldu. Kilitli olan yatak odasının kapısı kırındığında ise Merve Ay'ın kendisini astığı görüldü. Evde, ' Ben gidiyorum. Çocuklarıma iyi bakın. Çocuklarımın eşyaları burada' yazılı not bulundu.

BUNUN ADI İNTİHAR DEĞİL, CİNAYET

Olaylardan sonra eşinin psikolojisinin çok bozulduğunu belirten Fatih Ay, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: 'Abdullah T.'nin kısa süre sonra serbest kalması nedeniyle eşimin canı sıkılıyordu. Eşimle sürekli olarak telefonla görüşüp, ona destek oluyordum. Koruma kararı da çıkarttırdık. Hatta evin içerisine ve dışarısına güvenlik kameraları taktırdık. Bir süre sonra evin önüne yine mektup bırakıldı. Eşimin psikolojisi daha da bozuldu. Ölmeden önceki gece telefonla konuştuk. Kuran okuyup yatacağım dedi. Sabah mesaj geldi. Ailemi hemen eve gönderdim ama maalesef eşimi kaybettik. Son kez mutlu olduğumuz fotoğraflarımıza bakmış. Benim çocuklarım öksüz kaldı. Annelerinin tabutunun ardından 'anne gitme' diye ağladılar. Herkese soruyorum. Sizce bu intihar mı? Bizce bu bir cinayet. Eşim yaşadıklarını kaldıramadı. Biz adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Eşimin hakkı sorulsun. Sadece adalet istiyoruz' diye konuştu. Merve Ay'ın ölümünün ardından Abdullah T.'nin ifadesine de başvurulduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasının da sürdürdüğü belirtildi.