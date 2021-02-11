Son dakika: Hatay'da korkunç olay! Karısının boğazını kesti!

Çocukların yardım çığlıkları üzerine komşuları içeri girdiğinde Şule Yıldırım'ı yerde kanlar içinde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Boğazı kesilmiş halde yerde kanlar içinde yatan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eşinin boğazını kestikten sonra kaçmaya çalışan E.Y. çevredekilerin de yardımı ile gözaltına alındı.

Son dakika : İstanbul'da intihar eden eden kadının ailesinden çarpıcı iddia!