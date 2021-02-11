Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Hatay'da korkunç olay! Karısının boğazını kesti!

Son dakika: 'da korkunç olay! Karısının boğazını kesti!

Son dakika haberi: Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Acı haber bu kez 'dan geldi. Ajanslara düşen son dakika haberine göre, 38 yaşındaki , çocuklarının gözü önünde tartıştığı kocası E.Y. i tarafından boğazı kesilerek katledildi! Katil zanlısı, polis ekiplerine tarafından gözaltına alındı...

İHA
Giriş Tarihi: 11.2.2021 13:12 Son Güncelleme: 11.2.2021 13:14 ABONE OL
Son dakika: Hatay'da korkunç olay! Karısının boğazını kesti!

Edinilen bilgiye göre, Özerli Mahallesi, Mutlu Sokak'ta yaşayan 4 çocuk annesi 38 yaşındaki Şule Yıldırım, iddiaya göre dini nikahlı kocası E.Y. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Y. eline aldığı bıçakla, çocuklarının gözü önünde eşini bıçakladıktan sonra boğazını kesti.

Çocukların yardım çığlıkları üzerine komşuları içeri girdiğinde Şule Yıldırım'ı yerde kanlar içinde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Boğazı kesilmiş halde yerde kanlar içinde yatan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eşinin boğazını kestikten sonra kaçmaya çalışan E.Y. çevredekilerin de yardımı ile gözaltına alındı.

Son dakika : İstanbul'da intihar eden eden kadının ailesinden çarpıcı iddia!

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Hatay'da korkunç olay! Karısının boğazını kesti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA