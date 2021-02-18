Son dakika: Eskişehir’de İlkay Tokkal eşi Emel Tokkal ve çocukları öldürülmüştü! Son görüntüleri ortaya çıktı!

Emel sen kocanı çok seviyordun. Kocasını bırakmayan kızım. Kocan da seni bırakmadı. Yine berabersiniz yavrum. Mutlu bir aileydiniz siz üçünüz de birbirinizden kopmadınız. Rabbim sizi ayırmadı annem" diyerek, feryat etti.