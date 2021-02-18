Son dakika: Eskişehir’de İlkay Tokkal eşi Emel Tokkal ve çocukları öldürülmüştü! Son görüntüleri ortaya çıktı!

Eskişehir'de dün bir aile katledildi. Yakınlarının ulaşamadığı Emel Tokkal, İlkay Tokkal ve 4 yaşındaki çocukları A.D.T, evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, 3 kişinin cesediyle karşılaştı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Müge Anlı canlı yanında ise korkunç 3'lü infazla ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı. Katil zanlısının, İlkay Tokkal'ın ilk eşinden olan çocuğu Buğra isimli kişi olabileceği iddia edildi.
Öldürülen baba ve oğlun ortaya çıkan son görüntüleri yürekleri dağladı.
Olayda hayatını kaybeden baba İlkay Tokkal ile oğlu Doruk Tokkal'ın öldürülmeden saatler önceki görüntüleri ortaya çıktı.
Öldürülen baba ve oğlunun son görüntüleri ortaya çıktı | Video
Baba ve oğlu bir telefon dükkanında ellerinde tablet ile görüntülere yansıdı. Baba İlkay Tokkal'ın bir süre oğlunu kucağına aldığı, ardından çocuğun dükkan içinde gezdiği görüntüler görenlerin yüreklerini dağladı.
Öte yandan aileye ait ortaya çıkan başka bir görüntüde ise doğum günü kutladıkları görülüyor. Anne Emel, baba İlkay ve çocukları Doruk Tokkal'ın mutlu görüntüleri sevenlerinde hatıra olarak kaldı.
İlkay-Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'un Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki otopsi işlemleri tamamlandı. Tokkal çifti ile Ali Doruk'un cansız bedenleri, yakınları tarafından teslim alınarak, cenaze aracıyla Reşadiye Cami'ne getirildi.
Yan yana koyulan tabutları görenler, gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun tabutuna sarılan İlkay Tokkal'ın annesi Bedriye Tokkal, "Bunlara nasıl dayanacağım annem. Yavrum, İlkay'ım, torunum ağzımın tadı, babaannesinin hası, rabbim sizi aldı.