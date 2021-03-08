Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 8 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango Online aracılığıyla MP TV ile Youtube canlı yayında kazandıran numaraları belirlenen MPİ "Sayısal Loto sonuçları" bugün (8 Mart 2021 Pazartesi) şans oyunu severler için açıklanacak. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans tarafından her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri MP TV canlı çekilişiyle şans oyunu severlere büyük ikramiye dağıtan oyun için kupon dolduranlar bugünkü şanslı numaraları merak ederek 8 Mart MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (8 MART)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 8 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;